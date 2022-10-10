Укрзалізниця попередила про затримку поїздів

Через ракетну атаку з боку Росії можлива затримка поїздів

Укрзалізниця попереджає про можливість затримки поїздів західного напрямку у зв'язку з ушкодженням контактної мережі. Про це йдеться у повідомленні пресслужби залізничного оператора.

Як зазначили у компанії, резервні тепловози вже готуються забезпечити безперервний рух.

Станом на 10:00 у пресслужбі Укрзалізниці повідомляли, що усі залізничні вокзали працюють у штатному режимі на висадку та посадку, пасажири в укриттях.

«Оприлюднено інформацію про прильоти у Києві, Дніпрі, Хмельницькому, Кривому Розі, Житомирі, Львові, Харкові та інших містах. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі, резервні вагони готові до подачі у разі необхідності. Додаткові рейси – за потреби – будуть оголошені на офіційних каналах Укрзалізниці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни масовано обстрілюють міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.

Триває 229 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.