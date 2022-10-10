Атака на Львів: Садовий повідомив про наслідки

Через обстріл частина міста Львова залишилася без електрики

Внаслідок ракетної атаки Росії зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури у Львові. Частина міста без електроенергії. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За словами мера Львова, через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ.

«Львів. Оновлення по ракетних обстрілах. Зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури у Львові. Відповідні служби виїхали на місце. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому на разі гаряча вода не подається. Запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста», – повідомив Садовий.

Мер Львова також зазначив, що внаслідок ракетної атаки частина міста залишилася без електроенергії.

«Не працює третина світлофорів. Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники. Будемо оперативно повідомляти про подальші оновлення. До завершення тривоги залишайтесь в укриттях», – написав Садовий.

Нагадаємо, раніше голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що у Львові внаслідок обстрілу російськими ракетами постраждали об‘єкти енергетичної інфраструктури.

Як відомо, міста України 10 жовтня зазнали одного з найбільших ракетних обстрілів з початку російського вторгнення у лютому 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повітряна тривога оголошена по всій країні попросив українців залишатися в укриттях.