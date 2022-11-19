Під завалами можуть знаходитися люди: подробиці вечірнього обстрілу Запоріжжя

П’ять російських ракет поцілили у промисловий об’єкт Запоріжжя

Ввечері 18 листопада Запоріжжя зазнало ракетної атаки зі сторони російських окупантів. Снаряд влучив у промисловий об'єкт, на якому перебували цивільні. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Куртєв уточнив, що п’ять ракет поцілили у промисловий об’єкт, і під завалами можуть знаходитися люди.

«Цинічні путінські терористи знову підло атакували нічне Запоріжжя. Ворожі ракети влучили в один з об‘єктів інфраструктури. На цей час там зафіксовано п’ять прильотів. В результаті ворожої атаки виникла пожежа. Прямо зараз під завалами можуть знаходитися люди.

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Звичайні мирні люди, які просто були в той час на роботі, і які не становили абсолютно ніякої загрози для кремлівських прихвостнів. На місці прильоту вже працюють співробітники ДСНС.

Росія – країна-терорист», – написав він.

Згодом секретар Запорізької міської ради надав більше інформації щодо інциденту в Запоріжжі:

«Через ворожу атаку путінської сволоти половина одного з районів міста залишилася без теплопостачання. До того ж в результаті обстрілів знову постраждали мирні будинки. Масштаб ушкоджень з’ясовується. На місцях вже працюють відповідні служби».

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