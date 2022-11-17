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Росія провалила всі цілі у війні з Україною – генерал Міллі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росія провалила всі цілі у війні з Україною – генерал Міллі
РФ зазнає поразки на оперативному та тактичному рівні
фото з відкритих джерел

Окупанти хотіли на старті війни скинути президента Володимира Зеленського та його уряд

Віддавши наказ про повномасштабне вторгнення на територію України, військово-політичне керівництво РФ припустилося великої стратегічної помилки. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, повідомляє CNN.

«Вони (росіяни – Ред.) хотіли скинути президента Володимира Зеленського та його уряд, забезпечити вихід до Чорного моря, захопити Одесу, всю територію до Дніпра. А потім після паузи продовжити наступ до самих Карпат. Вони хотіли захопити всю Україну, але програли», – зазначив генерал.

Міллі підкреслив, що, не досягнувши стратегічних цілей, РФ зазнає поразки на оперативному та тактичному рівні.

«Усі цілі вторгнення зазнали невдачі. Минулого тижня ми стали свідками відступу Росії із Херсона. Вони відступили за річку, перемістилися на позиції на південь», – вказав офіцер.

Окрім цього, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США додав, що воля українців до боротьби на полі бою значно перевищує бажання росіян воювати.

«На всій лінії фронту завдовжки близько 900 км українці досягали успіху за успіхом», – підсумував Міллі.

Раніше американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю.

Також Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, триває 267-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

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Теги: США Україна росія війна

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