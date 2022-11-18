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За добу Збройні сили України відбили сотні атак – Зеленський (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
За добу Збройні сили України відбили сотні атак – Зеленський (відео)
ЗСУ не дають ворогу і шансу прорвати оборону
фото з відкритих джерел

Ситуація на Донеччині залишається надскладною

На Донеччині тривають жорстокі бої, однак ЗСУ дають гідну відсіч противнику. Як сказав Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні, за добу ЗСУ відбили сотні атак.

За словами українського лідера, наджорстокі бойові дії на Донеччині тривають і досі, жодних помʼякшень боїв чи передишок не було.

«Тільки за вчорашню добу відбито близько сотні російських атак у Донецькій області. Усі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, – справжні герої», – наголосив Зеленський.

Він особливо відзначив прикордонників Харківського й Сумського загонів, які зараз діють саме на Донеччині. Їхні мінометні розрахунки дуже допомагають, не даючи спокою окупантам.

«Також дякую бійцям 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка захищає Україну на Бахмутському напрямку. Розумна ініціатива та стійкість – це дві речі, які забезпечують надзвичайно корисні результати», – додав президент України.

Український лідер підкреслив, що на жодній з ділянок фронту ЗСУ не дають ворогу і шансу прорвати оборону.

Наостанок Володимир Зеленський привітав всіх сержантів Збройних Сил України з їхнім професійним днем.

Сьогодні вже багато було сказано теплих слів і в армії, і в суспільстві. Сержанти – це справді ті люди, які забезпечують реальну єдність і взаєморозуміння між командирами та солдатами. Сержантський корпус – це справжня опора армії, і я дякую всім нашим сержантам, які відповідають цим словам», – додав Зеленський.

Нагадаємо, Білий дім назвав «найкращий варіант» завершення війни в Україні.

Раніше американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

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Теги: росія ЗСУ війна Володимир Зеленський

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