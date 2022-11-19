Головне за ніч: «кадировці» беруть під контроль Донбас та звірство рашистів у Запоріжжі

В окупованому Донецьку майже постійно перебувають делегації з Чечні

«Главком» зібрав головні новини ночі 19 листопада. «Кадировці» беруть під контроль окупований Донбас, а також кривавий обстріл рашистами Запоріжжя.

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«Кадировці» беруть під контроль окупований Донбас

Чеченський бойовик Рамзан Кадиров посилює свою владу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганських областей.

Цьому сприяє велика кількість «кадировців», переважна частина яких знаходиться в тилу й має необмежену владу в регіоні. Вони активно мародерять регіон, вивозячи до Чечні техніку з підприємств, та просто коштовності.

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Водночас в Луганськ був призначений лояльний до Кадирова прокурор Глєб Міхайлов з Дагестану, який привіз своїх прокурорів. Його завданням буде, окрім репресій, легалізувати злочини «кадировців» в області. Першим результатом співробітництва стала відправка в Чечню на «військово-патріотичне виховання» 200 важких підлітків. Дітей привезли до республіки за федеральною програмою «Підлітки Росії». За словами Кадирова, з ними проводитиметься «профілактична робота з метою військово-патріотичного виховання».

Водночас в Донецьку майже постійно перебувають делегації з Чечні, які контролюють виконання гауляйтерами регіону своїх обов’язків перед Кадировим. Зокрема на тижні в Донецьк приїздили т.зв. міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов. Разом з ними Донецьк відвідала чеченска співачка Еліна Муртазова.

За своє «заступництво» Кадиров вже отримав «героя» від рук колаборантів Пушиліна та Пасєчніка.

«Укрзалізниця» відновила рейси до визволеного Херсона

АТ «Укрзалізниця» у п’ятницю, 18 листопада, запустила потяг з Києва до Херсона. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«Перший потяг поїхав у Херсон! Це наш потяг перемоги! У вагонах 200 пасажирів, які придбали квитки «до перемоги» у спільній ініціативі «Укрзалізниці» та UNITED24.

Потяг у Херсон відправлятиметься з Києва по парних числах, а повертатиметься назад – по непарних. Як і цей потяг ми повернемо у Херсон все для нормального життя! Дякую всім хто зараз працює над тим, щоб місто отримало все необхідне!» – написав Тимошенко.

Рашисти обстріляли Запоріжжя, під завалами знаходяться люди

У Запоріжжі близько 22.30 у п’ятницю прогриміли вибухи. Моніторингові канали повідомляють, що атакують із Токмака і Чернігівки комплексами С-300.

Цікаво, що повітряна тривога була оголошена вже після обстрілів. Мешканці деяких районів міста повідомляють про пожежу.

Інформацію щодо обстрілу Запоріжжя підтвердив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він повідомив, що рашисти вдарили по об'єкту промислової інфраструктури міста.

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Згодом секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що п’ять ракет поцілили у промисловий об’єкт, і під завалами можуть знаходитися люди.

Незабаром Куртєв надав більше інформації щодо інциденту в Запоріжжі:

«Через ворожу атаку путінської сволоти половина одного з районів міста залишилася без теплопостачання. До того ж в результаті обстрілів знову постраждали мирні будинки. Масштаб ушкоджень з’ясовується. На місцях вже працюють відповідні служби».

Білий дім назвав «найкращий варіант» завершення війни в Україні

Представник Ради національної безпеки при президентові США Джон Кірбі заявив, що якщо країна-агресор Росія не піде із захоплених українських територій, переговори будуть «правильним способом покласти край війні». Про це написала у Twitter журналістка Newsy Саша Інгбер.

Під час брифінгу в п'ятницю, 18 листопада, Кірбі уточнив, що США покладатимуться на президента України Володимира Зеленського, який вирішуватиме, коли він буде готовий вести переговори з агресором і чи буде взагалі.

Представник Білого дому зазначив, що повномасштабна війна Росії проти України могла б закінчитися сьогодні, якби Путін «вчинив правильно».

«Очевидно, що він не виявив схильності до виведення своїх військ, тому ми [адміністрація президента США] згодні з тим, що дипломатичне врегулювання шляхом переговорів – це другий найкращий варіант після виведення військ Путіним», – цитує відповідь Кірбі журналістка.