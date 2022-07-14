Уночі окупанти били по селах Дніпропетровщини

На щастя, ніхто не постраждав

Армія Російської Федерації не припиняє обстрілювати Дніпропетровську область. У ніч проти 14 липня, а також вранці російські окупанти обстріляли Криворізький район області. Під вогонь окупантів потрапила Зеленодольська громада. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Ворог вдарив по населених пунктах: селу Велика Костромка та Зеленодольську. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

«У інших районах області на цю хвилину спокійно», – наголосив керівник області.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ збили два ворожі безпілотники над Дніпропетровщиною.

Як відомо, уночі стався нічний удар по Дніпропетровщині: без світла міста і села. В результаті ворожого обстрілу спалахнула пожежа на околиці Нікополя.

Раніше рашисти обстріляли Дніпропетровщину з «Ураганів»: горіло поле.

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