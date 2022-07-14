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    Події в Україні

    Уночі окупанти били по селах Дніпропетровщини

    Росіяни обстріляли два населені пункти - Уночі окупанти били по селах Дніпропетровщини
    Росіяни обстріляли два населені пункти
    фото з відкритих джерел

    На щастя, ніхто не постраждав

    Армія Російської Федерації не припиняє обстрілювати Дніпропетровську область. У ніч проти 14 липня, а також вранці російські окупанти обстріляли Криворізький район області. Під вогонь окупантів потрапила Зеленодольська громада. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    Ворог вдарив по населених пунктах: селу Велика Костромка та Зеленодольську. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

    «У інших районах області на цю хвилину спокійно», – наголосив керівник області.

    Нагадаємо, напередодні ЗСУ збили два ворожі безпілотники над Дніпропетровщиною.

    Як відомо, уночі стався нічний удар по Дніпропетровщині: без світла міста і села. В результаті ворожого обстрілу спалахнула пожежа на околиці Нікополя.

    Раніше рашисти обстріляли Дніпропетровщину з «Ураганів»: горіло поле.

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    Теги: росія окупанти армія війна громада Україна Дніпропетровщина Валентин Резніченко окупація #stoprussia
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    Уночі окупанти били по селах Дніпропетровщини