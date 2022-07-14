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    Події в Україні

    Окупанти завдали ракетного авіаудару по Краматорську

    Краматорськ вранці зазнав ворожих ударів - Окупанти завдали ракетного авіаудару по Краматорську
    Краматорськ вранці зазнав ворожих ударів
    фото ілюстративне

    Відсутнє електропостачання у деяких частинах міста

    Краматорськ на Донеччині знову зазнав ворожої атаки. Рашисти обстріляли місто з авіації. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

    «Тривожний ранок. Авіаракетні удари по промисловій зоні Краматорська. Небезпека не минула, знаходьтесь в укритті», – йдеться в повідомленні.

    Відомо, що через обстріли відсутнє електропостачання у деяких частинах міста.

    Нагадаємо, що вранці 13 червня у Краматорську на Донеччині теж лунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по лісосмузі та промзоні. Попередньо відомо, що ситуація минулася без жертв та постраждалих.

    Нагадаємо, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти завдали ракетного авіаудару по Краматорську