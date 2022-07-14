Окупанти завдали ракетного авіаудару по Краматорську

Відсутнє електропостачання у деяких частинах міста

Краматорськ на Донеччині знову зазнав ворожої атаки. Рашисти обстріляли місто з авіації. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

«Тривожний ранок. Авіаракетні удари по промисловій зоні Краматорська. Небезпека не минула, знаходьтесь в укритті», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що через обстріли відсутнє електропостачання у деяких частинах міста.

Нагадаємо, що вранці 13 червня у Краматорську на Донеччині теж лунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по лісосмузі та промзоні. Попередньо відомо, що ситуація минулася без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

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