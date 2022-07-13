ЗСУ збили два ворожі безпілотники над Дніпропетровщиною

Окупанти проводять розвідку над Дніпропетровщиною за допомогою БпЛА

Літальний апарат збили на Нікопольщині

Протягом ночі на Дніпропетровщині українські захисники збили два ворожі безпілотники. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резниченко.

«Після опівночі наші військові збили на Нікопольщині ще один безпілотник. Таким чином, «уполювали» за ніч два ворожих БПЛА», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська двічі за ніч обстріляли з реактивних систем залпового вогню Нікопольський район Дніпропетровщини.

За попередніми даними, під час обстрілів люди не постраждали.

Вчора російські загарбники атакували Зеленодольськ Криворізького району Дніпропетровської області зі ствольної артилерії та «Ураганів».

Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.