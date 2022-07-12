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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли Дніпропетровщину з «Ураганів»: горить поле

    За попередньо інформацією, люди не постраждали - Рашисти обстріляли Дніпропетровщину з «Ураганів»: горить поле
    За попередньо інформацією, люди не постраждали
    фото ілюстративне

    Наразі рятувальники шукають небезпечні касетні елементи

    Російські загарбники атакували Зеленодольськ Криворізького району Дніпропетровської області зі ствольної артилерії та «Ураганів». Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

    Зазначається, що через влучання боєприпасів виникла пожежа – загорілося 3,5 га стерні.

    За попередньо інформацією, люди не постраждали. Наразі рятувальники проводять перевірку, шукають небезпечні касетні елементи.

    Раніше повідомлялося, що обстрілявши південно-східні передмістя Кривого Рогу, російські війська зруйнували промисловий об’єкт у селищі Радушне.

    Нагадаємо,9 липня, вранці рашисти обстріляли один із житлових мікрорайонів Кривого Рогу. На місці загинула 41-річна жінка, у лікарні від отриманих травм померла 20-річна дівчина.

    Увечері того ж дня окупанти завдали удару по селищу Радушне, що межує із південно-східними околицями Кривого Рогу.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 12 липня
    Теги: пожежа росія окупанти ДСНС війна рятувальники Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли Дніпропетровщину з «Ураганів»: горить поле