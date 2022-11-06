Уночі рашисти обстріляли промисловий об'єкт на Миколаївщині

Вороги завдавали ударів по двох громадах області

На щастя, обійшлося без постраждалих

Вночі, 6 листопада, з 02:05 ворог завдавав ударів по населеному пункту Галицинівської громади, що на Миколаївщині. Зафіксоване влучання в об’єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає. Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Також уночі, 6 листопада, близько 02:00 були обстріли за межами населеного пункту Широківської громади у Баштанському районі. Постраждалих та руйнувань немає.

У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, внаслідок нічного ракетного удару ворога по Запоріжжю сталося руйнування двоповерхової будівлі комерційного підприємства. Масштабну пожежу ліквідовували наші вогнеборці. За попередніми даними, на жаль, одна людина загинула.

Крім того, рашисти обстріляли Нікополь, є масштабні руйнування.