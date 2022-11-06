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Головне за ніч: три лінії оборони Херсона та ймовірність ядерного удару РФ по Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: три лінії оборони Херсона та ймовірність ядерного удару РФ по Україні
Рашисти планують відступ з Херсона
фото з відкритих джерел

Рашисти планують закріпитися на лівому березі Дніпра

«Главком» зібрав головні новини ночі 6 листопада. Цієї ночі стало відомо, що Окупанти створюють три лінії оборони під Херсоном. Також Арестович оцінив шанси нанесення ядерного удару РФ по Україні.

Запорізьку АЕС знову під'єднали до енергосистеми України

Головне за ніч: три лінії оборони Херсона та ймовірність ядерного удару РФ по Україні фото 1

Фахівці відновили зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС після того, як його було припинено через обстріл росіян. Про це повідомляє прес-служба Міжнародного агентства з атомної енергії.

За даними агентства, було відремонтовано обидві зовнішні лінії 750 кВ та 330 кВ, які необхідні для подачі електроенергії з української енергосистеми.

«Близько 22:00 (4 листопада – ред.) електропостачання 750 кВ на всіх шести блоках ЗАЕС було відновлено, а вісім працюючих аварійних дизель-генераторів було відключено та переведено в режим очікування», – розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Окупанти створюють три лінії оборони під Херсоном

Головне за ніч: три лінії оборони Херсона та ймовірність ядерного удару РФ по Україні фото 2

Армія РФ готується покинути Херсон. На лівому березі Дніпра готуються нові рубежі оборони. Про це повідомляє аналітик Бенджамін Піттет.

Окупанти облаштовують три лінії оборони на лівому березі Херсона. Аналітик опублікував супутникові зображення того, де збройні сили РФ облаштовують нові лінії оборони і де вона зараз. Позиції враховують особливості території. Дніпро має багато каналів, якими користуються окупанти.

Російські війська будують лінію оборони навіть на березі Чорного моря. Позиції містять у собі траншеї та позиції для бронетехніки. У місцях, де важко прорити траншею, росіяни ставлять бетонні позиції.

Крім цього, супутник зафіксував оборонні позиції за 18 км від Дніпра. Такі споруди окупанти продовжують споруджувати.

Виходячи з побаченого, Піттет дійшов висновку, що Росія готується покинути Херсон.

Рашисти поранили дитину під час вечірнього обстрілу Дніпропетровщини

Головне за ніч: три лінії оборони Херсона та ймовірність ядерного удару РФ по Україні фото 3

Увечері 5 листопада російські загарбники вкотре обстріляла з артилерії Мирівську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області. Про це повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

«Під час вечірнього обстрілу одного з населених пунктів Мирівської ТГ, який здійснили росіяни, осколкові поранення отримала дев'ятирічна дитина. Наразі, її стан стабільний», – йдеться в повідомленні Євтушенка.

Арестович оцінив шанси нанесення ядерного удару РФ по Україні

Головне за ніч: три лінії оборони Херсона та ймовірність ядерного удару РФ по Україні фото 4

Росія відмовилась від ідеї застосування ядерної зброї по території України. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович на каналі Фейгін Live.

«Відколи вони почали завдавати ударів по нашій інфраструктурі – це означає, що вони відмовилися від ідеї застосування ядерної зброї. Це була вилка – чи це рішення, чи це. Разом не працює», – сказав Арестович.

Адміністрація Байдена просить Україну показати відкритість до переговорів з Росією

Головне за ніч: три лінії оборони Херсона та ймовірність ядерного удару РФ по Україні фото 5

Адміністрація президента США Джо Байдена приватно просить українське керівництво показати відкритість до переговорів з країною-агресором Росією.

За словами джерел, прохання американських чиновників спрямоване не на те, щоб підштовхнути Україну за стіл переговорів, а на те, щоб забезпечити збереження Києвом підтримки з боку інших країн, що стикаються «з побоюваннями виборців щодо розтягування війни в Україні на роки».

«Адміністрація Байдена приватно закликає українських лідерів показати відкритість до переговорів з Росією і переглянути публічну відмову брати участь у мирних переговорах, якщо президента Володимира Путіна не буде відсторонено від влади», – йдеться в повідомленні газети.

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Теги: росія війна ядерна зброя Україна Херсон

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