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Завтра на Миколаївщині не працюватиме електротранспорт та освітлення

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Завтра на Миколаївщині не працюватиме електротранспорт та освітлення
фото з відкритих джерел

Завтра не працюватимуть електротранспорт з 7 до 23 години, вивіски, освітлення, підприємства тощо

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав мешканців області зменшити споживання електрики. Про це він сказав у відеозверненні 19 жовтня.

«Завтра з 7 ранку до 23.00 прошу всіх суттєво обмежити споживання електрики. Через обстріли окупантів, не у нас в області, по всій Україні, є проблеми з генерацією електрики. Вживаються заходи, щоб увімкнути, переключити і так далі, щоб не було віялових відключень. Ми повинні у загальну скарбничку енергосистеми України покласти менше споживання мегават», – сказав глава області.

Кім повідомив, що вже зв'язався з мерами міст – завтра не працюватимуть електротранспорт з 7 до 23 години, вивіски, освітлення, підприємства тощо.

«Я ніколи такого не просив, але зараз прошу – треба економити. Військових прошу те саме, все на нуль опалення. Завтра сидимо, мерзнемо, перевіряємо, як це працює, намагаємося домогтися відсутності віялових відключень для людей», - сказав він.

Жителів області також попросив вимкнути завтра електроприлади - телевізори, грілки, пічки тощо.

«Ставтеся серйозно – завтра економимо!» – закликав Кім.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що завтра зменшує на 60% кількість електротранспорту на вулицях Миколаєва.

«Також вимикаємо світлофори Врахуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок. Водії, будьте уважні та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Також прохання до всіх – завтра з 7:00 до 23:00 максимально зменшити споживання електроенергії», – закликав Сєнкевич.

Нагадаємо, у найближчі кілька днів на українців очікують планові відключення електроенергії.

Жителів просять мінімізувати використання електроенергії. Крім того, не будуть вмикати вуличне освітлення та різні вивіски. Це роблять з метою, щоб надалі не робити віялові відключення електроенергії.

Завтра на Миколаївщині не працюватиме електротранспорт та освітлення фото 1

Як відомо, російський терорист вже другий тиждень обстрілює критичну інфраструктуру країни. Через що багато областей часто залишаються без електроенергії.

Нагадаємо, мер Києва Віталій кличко повідомив, що 20 жовтня, у столиці розпочнеться опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання. Додамо, що внаслідок обстрілу у Києві було частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. Влада закликала киян максимально економити електроенергію. 

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