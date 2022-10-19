Завтра на Миколаївщині не працюватиме електротранспорт та освітлення

Завтра не працюватимуть електротранспорт з 7 до 23 години, вивіски, освітлення, підприємства тощо

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав мешканців області зменшити споживання електрики. Про це він сказав у відеозверненні 19 жовтня.

«Завтра з 7 ранку до 23.00 прошу всіх суттєво обмежити споживання електрики. Через обстріли окупантів, не у нас в області, по всій Україні, є проблеми з генерацією електрики. Вживаються заходи, щоб увімкнути, переключити і так далі, щоб не було віялових відключень. Ми повинні у загальну скарбничку енергосистеми України покласти менше споживання мегават», – сказав глава області.

Кім повідомив, що вже зв'язався з мерами міст – завтра не працюватимуть електротранспорт з 7 до 23 години, вивіски, освітлення, підприємства тощо.

«Я ніколи такого не просив, але зараз прошу – треба економити. Військових прошу те саме, все на нуль опалення. Завтра сидимо, мерзнемо, перевіряємо, як це працює, намагаємося домогтися відсутності віялових відключень для людей», - сказав він.

Жителів області також попросив вимкнути завтра електроприлади - телевізори, грілки, пічки тощо.

«Ставтеся серйозно – завтра економимо!» – закликав Кім.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що завтра зменшує на 60% кількість електротранспорту на вулицях Миколаєва.

«Також вимикаємо світлофори Врахуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок. Водії, будьте уважні та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Також прохання до всіх – завтра з 7:00 до 23:00 максимально зменшити споживання електроенергії», – закликав Сєнкевич.

Нагадаємо, у найближчі кілька днів на українців очікують планові відключення електроенергії.

Жителів просять мінімізувати використання електроенергії. Крім того, не будуть вмикати вуличне освітлення та різні вивіски. Це роблять з метою, щоб надалі не робити віялові відключення електроенергії.

Як відомо, російський терорист вже другий тиждень обстрілює критичну інфраструктуру країни. Через що багато областей часто залишаються без електроенергії.

Нагадаємо, мер Києва Віталій кличко повідомив, що 20 жовтня, у столиці розпочнеться опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання. Додамо, що внаслідок обстрілу у Києві було частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. Влада закликала киян максимально економити електроенергію.