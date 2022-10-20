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Ворог вдарив ракетами по Миколаївщині: Банкова показала наслідки (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог вдарив ракетами по Миколаївщині: Банкова показала наслідки (відео)
Кирило Тимошенко/Telegram

Окупанти влучили ракетами в колишній авторинок

Сьогодні вранці російські загарбники атакували ракетами С300 Миколаївщину. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Результат ранкового обстрілу Миколаєва та області. Російські терористи випустили декілька ракет із зенітно ракетних комплексів С300. Обстріляли місто та прилеглі населені пункти», – йдеться в повідомленні.

Крім того, відомо про влучання в колишній авторинок. Жертв внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, вчора у Миколаєві прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо про знищення скандального пам'ятника «чекістам».

Крім того, сьогодні окупанти завдали удару по Криворізькому району Дніпропетровщини. Зруйнувано енергооб’єкт і підприємство.

До слова, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: Україна окупанти росія Миколаїв Миколаївщина війна

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