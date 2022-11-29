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Уряд хоче забезпечити всі «Пункти незламності» Starlink: вартість зв’язку для українців зменшиться

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Уряд хоче забезпечити всі «Пункти незламності» Starlink: вартість зв’язку для українців зменшиться
«Пункти незламності» розгортають по всій Україні 
фото з відкритих джерел

Влада придумала, як здешевити вартість Starlink 

Уряд веде перемовини про можливість купити нову велику партію із тисяч станцій супутникового зв’язку Starlink для України. Як заплановано, кожен «Пункт незламності» влада хоче забезпечити зв'язком. Про це на засіданні уряду 29 листопада повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ми також затвердимо необхідні документи, аби Starlink завозилися в Україну без мита і ПДВ. Це здешевить їхню вартість і дозволить забезпечити їх для якнайбільшої кількості людей та організацій. Подібні пункти відкрив відповідальний бізнес: у магазинах, аптеках, відділеннях банків та автозаправних станціях. Місцева влада також активно долучається до організацій таких місць», – повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, минулого тижня за ініціативи президента України по всій країні запрацювали «Пункти незламності». Майже тисячу з них відкрила Державна служба з надзвичайних ситуацій. У цих пунктах є світло, вода, тепло, зв’язок. 

Крім того, влада поставила завдання мінімізувати нерівномірне відключення споживачів від електропостачання. Адже недопустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. 

Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб у споживанні, а 30% дефіциту корегується обмеженнями споживання.

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Теги: енергетика міністр документи влада бізнес

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