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Чому деякі будинки постійно із світлом? Уряд звернувся до обленерго та місцевої влади 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чому деякі будинки постійно із світлом? Уряд звернувся до обленерго та місцевої влади 
Рівномірний розподіл електрики – це питання справедливості
фото з відкритих джерел

Не допустимо, щоб в одних будинках світла не було по 40 годин, тоді як інші заживлені цілодобово 

Влада поставила завдання мінімізувати нерівномірне відключення споживачів від електропостачання. Адже недопустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 29 листопада.  

Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб у споживанні, а 30% дефіциту корегується обмеженнями споживання. Відтак обленерго – розподільчі компанії, які відповідальні за поставку електроенергії безпосередньо споживачам, зараз мають можливість визначати, за якими графіками чергувати це постачання. «Укренерго» доводить до обленерго обсяги споживання, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій. Далі вже обленерго визначають – кого вони вимкнуть, щоб дотримуватися встановлених лімітів.  

«Зараз перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані НЕК «Укренерго» ліміти, адже саме через це доводиться застосовувати екстрені відключення. І по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. Також попрошу місцеву владу долучитись до комунікації та пояснити людям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин, з якими об’єктами критичної інфраструктури вони пов’язані», – сказав Шмигаль.

При дефіциті в системі в 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день. 

Нагадаємо, «Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням: зростає дефіцит потужності.

Тим часом в Умані стався енергетичний колапс: живлення не вистачає навіть для критичної інфраструктури.

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Теги: Денис Шмигаль населення Укренерго міністр

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