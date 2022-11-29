Чому деякі будинки постійно із світлом? Уряд звернувся до обленерго та місцевої влади 

Не допустимо, щоб в одних будинках світла не було по 40 годин, тоді як інші заживлені цілодобово

Влада поставила завдання мінімізувати нерівномірне відключення споживачів від електропостачання. Адже недопустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 29 листопада.

Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб у споживанні, а 30% дефіциту корегується обмеженнями споживання. Відтак обленерго – розподільчі компанії, які відповідальні за поставку електроенергії безпосередньо споживачам, зараз мають можливість визначати, за якими графіками чергувати це постачання. «Укренерго» доводить до обленерго обсяги споживання, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій. Далі вже обленерго визначають – кого вони вимкнуть, щоб дотримуватися встановлених лімітів.

«Зараз перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані НЕК «Укренерго» ліміти, адже саме через це доводиться застосовувати екстрені відключення. І по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. Також попрошу місцеву владу долучитись до комунікації та пояснити людям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин, з якими об’єктами критичної інфраструктури вони пов’язані», – сказав Шмигаль.

При дефіциті в системі в 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день.

Нагадаємо, «Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням: зростає дефіцит потужності.

Тим часом в Умані стався енергетичний колапс: живлення не вистачає навіть для критичної інфраструктури.