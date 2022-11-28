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Вирішення енергетичної проблеми: Данілов назвав свій варіант

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вирішення енергетичної проблеми: Данілов назвав свій варіант
Данілов пояснив, що бажано було отримати ракети, дальність яких була більшою за 800 кілометрів
фото з відкритих джерел

Запропонований крок допоможе Україні зекономити на генераторах

Аби вирішити енергетичну проблему в Україні, яка виникла через російські обстріли, треба Збройним силам передати ракет дальністю 800 км. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Такий крок також допоможе Україні зекономити на генераторах, вважає Данілов.

«Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах», – написав Данілов.

Нагадаємо, у Києві тривають аварійні відключення електроенергії. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. 

Як повідомлялося, сьогодні, 28 листопада, «Укренерго» з 10 ранку застосувало аварійні відключення електроенергії по всій території внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужностей.

Раніше гендиректор Yasno спрогнозував, коли повернуться планові графіки вимкнення світла.

Теги: енергетика Олексій Данілов війна росія

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