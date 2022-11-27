Головна Країна Політика
search button user button menu button

Банкова пояснила, чи впливають удари РФ по об‘єктах енергетики на ситуацію на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова пояснила, чи впливають удари РФ по об‘єктах енергетики на ситуацію на фронті
Подоляк переконаний, що російські атаки по об‘єктах енергетики не впливають на ситуацію на фронті
фото: Михайло Подоляк/Твіттер

Подоляк: «Російські атаки по об‘єктах енергетики – це не лише про вимкнення світла»

Атака російських загарбників по об‘єктах української енергетики жодним чином не впливає на ситуацію на фронті. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Російські атаки по об‘єктах енергетики – це не лише про вимкнення світла. Це перервані операції, скасований діаліз, вимкнені апарати ШВЛ, швидка, що не приїхала. Чи впливає це на ситуацію на фронті? Ні. Просто фашизм 21 ст – терор цивільних міст під схвальні оплески Z-пропаганди», – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, триває 277-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованій та тимчасово зайнятих територіях України за рахунок перекидання окремих підрозділів з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей. 

Читайте також:

Теги: радник фашизм Михайло Подоляк обстріл війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська пропаганда дієва на внутрішньому ринку
Російські пропагандисти можуть допомогти завершити війну в Україні – Подоляк
24 листопада, 01:48
Україні для перемоги потрібні далекобійні ракети Atacms
Подоляк розповів, яка зброя потрібна Україні, щоб наблизити кінець війни
20 листопада, 13:40
Продовження війни в Україні знищить РФ
«Путін вже програв»: Подоляк розповів, що може врятувати Росію
14 листопада, 06:51

Політика

Банкова пояснила, чи впливають удари РФ по об‘єктах енергетики на ситуацію на фронті
Банкова пояснила, чи впливають удари РФ по об‘єктах енергетики на ситуацію на фронті
Допис самовихваляння Кіри Рудик спровокував хвилю критики у соцмережах
Допис самовихваляння Кіри Рудик спровокував хвилю критики у соцмережах
Прем'єр-міністр Польщі розповів, чому Росія підвищує рівень звірства до українців
Прем'єр-міністр Польщі розповів, чому Росія підвищує рівень звірства до українців
Зеленський сказав, як треба обмежити ціну на нафту, щоб Росія це справді відчула
Зеленський сказав, як треба обмежити ціну на нафту, щоб Росія це справді відчула
«Нас знову хочуть знищити голодом». Виступ Зеленського на саміті продовольчої безпеки (відео)
«Нас знову хочуть знищити голодом». Виступ Зеленського на саміті продовольчої безпеки (відео)
Зеленський оголосив амбітну мету врятувати від голоду 5 млн жителів планети
Зеленський оголосив амбітну мету врятувати від голоду 5 млн жителів планети

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Головне за ніч: ЗСУ здивували НАТО, Бельгія виділяє нову допомогу Україні
66K
14 друзів Путіна: хто допомагає воювати проти України
41K
Путін готувався напасти на ще одну країну – Newsweek
27K
Митрополит Онуфрій і двоголовий паспорт
20K
Джо Байден зазирнув у вікно ресторану і отримав нове прізвисько (відео)
17K
Орбан здивував нетиповою заявою щодо війни в Україні

Новини

Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
Вчора, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
Вчора, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту