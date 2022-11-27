Банкова пояснила, чи впливають удари РФ по об‘єктах енергетики на ситуацію на фронті

Подоляк переконаний, що російські атаки по об‘єктах енергетики не впливають на ситуацію на фронті

Подоляк: «Російські атаки по об‘єктах енергетики – це не лише про вимкнення світла»

Атака російських загарбників по об‘єктах української енергетики жодним чином не впливає на ситуацію на фронті. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Російські атаки по об‘єктах енергетики – це не лише про вимкнення світла. Це перервані операції, скасований діаліз, вимкнені апарати ШВЛ, швидка, що не приїхала. Чи впливає це на ситуацію на фронті? Ні. Просто фашизм 21 ст – терор цивільних міст під схвальні оплески Z-пропаганди», – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, триває 277-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованій та тимчасово зайнятих територіях України за рахунок перекидання окремих підрозділів з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.