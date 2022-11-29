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Енергетичний колапс в Умані: живлення не вистачає навіть для критичної інфраструктури 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Енергетичний колапс в Умані: живлення не вистачає навіть для критичної інфраструктури 
Енергосистема України зазнала масштабних руйнувань від обстрілів рашистів
фото з відкритих джерел

Критична ситуація з енергозабезпеченням склалася через зупинку енергоблоків Південноукраїнської АЕС  

В Умані Черкаської області склалася критична ситуація з енергозабезпеченням через зупинку енергоблоків Південноукраїнської АЕС. Про це повідомила у Facebook мер Умані Ірина Плетньова.

За її словами, електроенергії бракує навіть на заживлення критичної інфраструктури.

Як стало відомо, на Південноукраїнській АЕС не працюють два енергоблоки.   

Нагадаємо, як повідомлялося, станом на 11:00 29 листопада дефіцит потужності складав 30%. Виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. 

Напередодні стало відомо, що після ракетного обстрілу росіянами Ладижинської ТЕС у Вінницькій області виникла аварія у мережах теплопостачання міста. Відтак без опалення залишились 18 тис. жителів Ладижина.

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Теги: Facebook енергетика Умань Черкащина

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