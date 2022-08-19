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Уряд затвердив план заходів до Дня Незалежності

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд затвердив план заходів до Дня Незалежності
На столичному Хрещатику відбудеться виставка знищеної російської військової техніки
Фото: bibliotekabooks.blogspot.com

24 серпня 2022 року Україна відзначатиме 31-у річницю Незалежності

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів з нагоди відзначення 31-ї річниці Незалежності України. Рішення було ухвалене на засіданні уряду в п’ятницю, 19 серпня, інформує пресслужба Міністерства культури.

«Уряд затвердив план заходів з відзначення 31-ї річниці незалежності України. Попри повномасштабну війну, на державному рівні у 2022 році відзначатимуть День Державного Прапора України та День Незалежності України», – йдеться у повідомленні.

«У нас триває війна, і окупанти скаженіють від своєї безпорадності. Українці ж продовжують гідно протистояти нелюдам й вражати світ своєю незламністю, силою та емпатією до тих, хто поруч. Саме зараз ми переживаємо історичний момент, наша нація гартується у боротьбі. Ми назавжди запам'ятаємо те, хто нам друг, а хто ворог. Щиро вірю, що зовсім скоро ми гучно святкуватимемо нашу перемогу», – міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Згідно з планом заходів, 23 серпня в м. Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах, військових частинах проведуть офіційні урочисті церемонії підняття Державного Прапора України.

24 серпня монумент «Батьківщина-мати» у Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами Державного Прапора України, а в Національному заповіднику Софія Київська священники всіх церков молитимуться за Україну.

Окрім того, на столичному Хрещатику відбудеться виставка знищеної російської військової техніки. Повідомляється, що також пройде низка інших акцій та флешмобів, спрямованих на єднання та підтримку українців. Під час офіційних заходів хвилиною мовчання вшановуватимуть усіх загиблих у війні проти російських окупантів.

Як повідомлялося, президент Зеленський розповів, як Україна відзначатиме День Незалежності в умовах війни. Нагадаємо, рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День Незалежності.

Теги: День Незалежності свято війна

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