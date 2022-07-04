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    Політика

    День незалежності США. Кремль повідомив про капость Путіна

    Росія цього року не вітатиме США з Днем Незалежності - День незалежності США. Кремль повідомив про капость Путіна
    Росія цього року не вітатиме США з Днем Незалежності
    фото: російські ЗМІ

    У Кремлі бідкаються на «недружню політику» США

    Президент Росії Володимир Путін цього року вирішив не надсилати керівництву США привітання з Днем Незалежності. Про це заявив речник глави російської держави Дмитро Пєсков.

    «Ні, цього року не вирушатиме вітальна телеграма», – сказав Пєсков журналістам у понеділок.

    За словами представника Кремля, Росія відмовилася вітати США зі святом, оскільки «цей рік став кульмінацією недружньої політики Вашингтона щодо РФ».

    «Це пов'язано з тим, що цей рік став кульмінацією недружньої політики щодо нашої країни з боку Сполучених Штатів. Тому в цих умовах навряд чи можна вважати за доцільне направлення такого вітального послання», – пояснив він.

    Нагадаємо, сьогодні, 4 липня, Сполучені Штати святкують свою 246-у річницю незалежності. Це національне свято у США встановлене на честь Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії, підписаної 4 липня 1776 року.

    Раніше військові музиканти Збройних Сил України записали відеопривітання до Дня Незалежності Сполучених Штатів Америки.

    Як відомо, США активно підтримують Україну з перших днів війни – як фінансово, так і зброєю. Президент США Джо Байден засуджує агресивні дії РФ.

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    Теги: росія США війна путін День Незалежності #stoprussia
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    День незалежності США. Кремль повідомив про капость Путіна