День незалежності США. Кремль повідомив про капость Путіна

Росія цього року не вітатиме США з Днем Незалежності

У Кремлі бідкаються на «недружню політику» США

Президент Росії Володимир Путін цього року вирішив не надсилати керівництву США привітання з Днем Незалежності. Про це заявив речник глави російської держави Дмитро Пєсков.

«Ні, цього року не вирушатиме вітальна телеграма», – сказав Пєсков журналістам у понеділок.

За словами представника Кремля, Росія відмовилася вітати США зі святом, оскільки «цей рік став кульмінацією недружньої політики Вашингтона щодо РФ».

«Це пов'язано з тим, що цей рік став кульмінацією недружньої політики щодо нашої країни з боку Сполучених Штатів. Тому в цих умовах навряд чи можна вважати за доцільне направлення такого вітального послання», – пояснив він.

Нагадаємо, сьогодні, 4 липня, Сполучені Штати святкують свою 246-у річницю незалежності. Це національне свято у США встановлене на честь Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії, підписаної 4 липня 1776 року.

Раніше військові музиканти Збройних Сил України записали відеопривітання до Дня Незалежності Сполучених Штатів Америки.

Як відомо, США активно підтримують Україну з перших днів війни – як фінансово, так і зброєю. Президент США Джо Байден засуджує агресивні дії РФ.