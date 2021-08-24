День Незалежності: поліція нарахувала на заходах у Києві майже 100 тисяч учасників
Безпеку громадян забезпечували близько 10 тисяч правоохоронців
У Києві на параді з нагоди Дня Незалежності були присутні близько 100 тисяч осіб. Про це повідомив глава Нацполіції ігор Клименко, передає пресслужба поліції.
«Наймасштабніші заходи з нагоди Дня Незалежності пройшли в Києві. У них взяли участь близько 100 тисяч осіб. Відбулися і заявлені марші захисників і патріотів України за участю понад 10 тисяч осіб», – сказав Клименко.
Голова Нацполіції додав, що безпеку громадян забезпечували близько 10 тисяч правоохоронців – це працівники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та військовослужбовці Національної гвардії.
Він також зазначив, що під час масових заходів у столиці були зафіксовані кілька порушень громадського порядку, на які поліцейські оперативно відреагували.
Зокрема, в центрі столиці облили зеленкою експрезидента України Петра Порошенка. Особу зловмисника встановили.
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