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    День Незалежності: поліція нарахувала на заходах у Києві майже 100 тисяч учасників

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    Національна поліція забезпечила публічну безпеку під час заходів з нагоди Дня Незалежності України - День Незалежності: поліція нарахувала на заходах у Києві майже 100 тисяч учасників
    Національна поліція забезпечила публічну безпеку під час заходів з нагоди Дня Незалежності України
    Фото: Нацполіція

    Безпеку громадян забезпечували близько 10 тисяч правоохоронців

    У Києві на параді з нагоди Дня Незалежності були присутні близько 100 тисяч осіб. Про це повідомив глава Нацполіції ігор Клименко, передає пресслужба поліції.

    «Наймасштабніші заходи з нагоди Дня Незалежності пройшли в Києві. У них взяли участь близько 100 тисяч осіб. Відбулися і заявлені марші захисників і патріотів України за участю понад 10 тисяч осіб», – сказав Клименко.

    Голова Нацполіції додав, що безпеку громадян забезпечували близько 10 тисяч правоохоронців – це працівники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та військовослужбовці Національної гвардії.

    Він також зазначив, що під час масових заходів у столиці були зафіксовані кілька порушень громадського порядку, на які поліцейські оперативно відреагували.

    Зокрема, в центрі столиці облили зеленкою експрезидента України Петра Порошенка. Особу зловмисника встановили.

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    Теги: День Незалежності парад поліція Ігор Клименко
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    День Незалежності: поліція нарахувала на заходах у Києві майже 100 тисяч учасників