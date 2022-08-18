Головна Новини
search button user button menu button

Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День незалежності: розвідка (аудіо)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День незалежності: розвідка (аудіо)
Окупанти очікують контрнаступу ЗСУ 24 серпня
фото з відкритих джерел

Окупанти скаржаться рідним, що їхній командир не проводить ротації уже третій термін

Рашисти дуже бояться контрнаступу ЗСУ, вони вважають, що захисники з легкістю розіб'ють їх позиції. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові окупант розповів матері, що ЗСУ нібито збираються йти в наступ на День незалежності України. Такі дані надала їм розвідка.

«До 24 серпня повинні на нас піти величезними силами. День Незалежності буде ж. Показову страту хочуть влаштувати... Кажуть, скільки їх. Вони просто пройдуть по нам і навіть не помітять, що ми тут стояли», – сказав окупант.

Також він скаржиться матері, що їх командир не проводить ротації та тримає їх підрозділ уже третій термін.

Жінка ж не вірить словам сина та запевняє, що про них не могли забути.

Нагадаємо, українські захисники ліквідували за минулу до 200 окупантів та один літак. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 44 300 військовослужбовців.

Як повідомлялося, США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів

Читайте також: Чому рашисти гальмують «референдуми»? Розвідка назвала причини
Теги: окупанти ЗСУ розвідка війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни бояться проводити «референдуми» на захоплених територіях, бо українці масово ігнорують ідею приєднання своїх регіонів до країни-агресора
Чому рашисти гальмують «референдуми»? Розвідка назвала причини
13 серпня, 16:51
Росія не спромоглася встановити та належним чином застосувати відповідну динамічну броню
Британська розвідка розповіла, що не так із танками окупантів
Сьогодні, 09:34
З кінця липня РФ використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання
Ворог може постачати техніку до Херсона тільки двома понтонними переправами, – розвідка
13 серпня, 15:09

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Російський депутат попросив Путіна зупинити війну. Кремль відповів
82K
«Відповідь буде страшною». Росія відреагувала на нові заяви Банкової про Кримський міст 
81K
Виплати від міжнародних організацій. Уряд приготував важливі зміни
46K
Конфлікт між Залужним і офісом Зеленського: Міноборони розставило крапки над «і»
46K
РФ знайшла нового «прем’єра» для окупованої частини Харківщини
36K
«Аж холоне кров». Ющенко показав вірш Павла Тичини без радянської цензури

Новини

У Миколаєві пролунали вибухи
Сьогодні, 13:31
Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День незалежності: розвідка (аудіо)
Сьогодні, 13:05
США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів
Сьогодні, 12:42
Найтрагічніша ніч для Харківщини: все про ракетні обстріли (фото, відео)
Сьогодні, 12:12
Росія може посилити обстріли у другій половині серпня – ЗСУ
Сьогодні, 11:43
Окупанти намагаються вивезти з порту Маріуполя всю металопродукцію до РФ
Сьогодні, 11:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту