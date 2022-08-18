Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День незалежності: розвідка (аудіо)

Окупанти скаржаться рідним, що їхній командир не проводить ротації уже третій термін

Рашисти дуже бояться контрнаступу ЗСУ, вони вважають, що захисники з легкістю розіб'ють їх позиції. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові окупант розповів матері, що ЗСУ нібито збираються йти в наступ на День незалежності України. Такі дані надала їм розвідка.

«До 24 серпня повинні на нас піти величезними силами. День Незалежності буде ж. Показову страту хочуть влаштувати... Кажуть, скільки їх. Вони просто пройдуть по нам і навіть не помітять, що ми тут стояли», – сказав окупант.

Також він скаржиться матері, що їх командир не проводить ротації та тримає їх підрозділ уже третій термін.

Жінка ж не вірить словам сина та запевняє, що про них не могли забути.

Нагадаємо, українські захисники ліквідували за минулу до 200 окупантів та один літак. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 44 300 військовослужбовців.

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