Чи буде вихідний на День Незалежності? Уряд дав відповідь

Через війну цьогорічний День Незалежності буде відрізнятися від попередніх

Державні вихідні у серпні будуть робочими

Під час воєнного стану в країні не діють вихідні дні у державні свята. Відповідно, у серпні державних вихідних теж не буде.

У серпні традиційними вихідними в Україні були День державного прапора та День Незалежності – 23 та 24 серпня. Але цьогоріч у ці дні вихідних не буде.

Як відомо, 15 березня президент Володимир Зеленський підписав закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», згідно з яким в країні не діють статті Кодексу законів про працю, які передбачають вихідні дні у державні свята.

Раніше Володимир Зеленський продовжив Воєнний стан в Україні до 23 серпня включно, але у випадку подальшої загрози його можуть продовжувати.

Крім того, Володимир Зеленський розповів, що на 24 серпня в Україні запланована програма заходів. Проте зараз інформацію про них не розголошують з міркувань безпеки. При цьому він зауважив, що не завжди святкування повинно бути гучним.

«Поки що я не готовий говорити про формат 24 числа, тому що ми зараз у публічному просторі. Точно не хочеться попереджати наших агресивних сусідів щодо того, що буде відбуватися. Ще раз підкреслюю, а відбуватися буде», – сказав тоді Зеленський.

Нагадаємо, триває 159-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Донбасі та перегруповують свої війська на Запорізькому напрямку. Також ворог посилює угруповання військ на Криворізькому напрямку.