Уродженець Луганщини готував терористичний акт на Закарпатті

Українця судитимуть за державну зраду та готування терористичного акту

Закарпатською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо уродженця Луганщини за фактами державної зради, готування та закінченого замаху на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

За даними слідства, громадянин, будучи очільником кількох проросійських організацій, контактував з іноземними організаціями, від яких одержав завдання здійснити ряд провокаційних акцій та терористичний акт на Закарпатті. Метою його дій була дестабілізація суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Зокрема, йшлося про акції протесту біля консульств інших держав, підпали установ та інших об‘єктів, акти вандалізму. На думку замовників, такі дії мали б призвести до ускладнення міжнародних зв‘язків та дискредитації України. Злочинні наміри обвинувачений частково реалізував у травні 2018 року за допомогою спільника.

Крім цього, громадянин намагався організувати фізичне усунення громадського активіста, за що обіцяв виконавцеві оплату у розмірі $30 тис. Водночас обвинувачений погодився організувати в Україні інформаційні акції в інтересах РФ за допомогою окремих ЗМІ та завербувати окремих українських військовослужбовців, що володіють інформацією щодо розташування особового складу військових ЗСУ.

За даними видання 0642.ua, звинувачуваний є уродженцем Луганської області. Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Закарпатській області.

Нагадаємо, СБУ показала відео допиту бойовика «ЛНР», який здався військовим.

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