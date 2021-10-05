  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Уродженець Луганщини готував терористичний акт на Закарпатті

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зловмисник був керівником кількох проросійських організацій - Уродженець Луганщини готував терористичний акт на Закарпатті
    Зловмисник був керівником кількох проросійських організацій
    фото: podiji.ko.net.ua/

    Українця судитимуть за державну зраду та готування терористичного акту

    Закарпатською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо уродженця Луганщини за фактами державної зради, готування та закінченого замаху на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

    За даними слідства, громадянин, будучи очільником кількох проросійських організацій, контактував з іноземними організаціями, від яких одержав завдання здійснити ряд провокаційних акцій та терористичний акт на Закарпатті. Метою його дій була дестабілізація суспільно-політичної ситуації в регіоні.

    Зокрема, йшлося про акції протесту біля консульств інших держав, підпали установ та інших об‘єктів, акти вандалізму. На думку замовників, такі дії мали б призвести до ускладнення міжнародних зв‘язків та дискредитації України. Злочинні наміри обвинувачений частково реалізував у травні 2018 року за допомогою спільника.

    Крім цього, громадянин намагався організувати фізичне усунення громадського активіста, за що обіцяв виконавцеві оплату у розмірі $30 тис. Водночас обвинувачений погодився організувати в Україні інформаційні акції в інтересах РФ за допомогою окремих ЗМІ та завербувати окремих українських військовослужбовців, що володіють інформацією щодо розташування особового складу військових ЗСУ.

    За даними видання 0642.ua, звинувачуваний є уродженцем Луганської області. Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Закарпатській області.

    Нагадаємо, СБУ показала відео допиту бойовика «ЛНР», який здався військовим.

    Читайте також:
    Теги: теракт ЗМІ СБУ Закарпаття розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уродженець Луганщини готував терористичний акт на Закарпатті