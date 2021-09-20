Теракт у Дніпрі: слідство розглядає дві версії вибуху автівки
Жертвами вибуху стали двоє осіб
Слідчі розглядають дві версії вибуху автівки 15 вересня у Дніпрі, внаслідок якого загинуло двоє людей – співробітниця регіонального управління ДСНС Дар’я Гречіщева та парамедик Олексій Кавлак. Про це на брифінгу сказав заступник керівника обласної прокуратури Олександр Савенко, пише «Радіо Свобода».
За його словами, перша версія – злочин міг бути пов’язаний з професійною діяльністю загиблих, які були волонтерами й бували в зоні операції Об’єднаних сил.
Друга версія – вибух пов’язаний із «неприязними стосунками певного кола осіб з цими людьми».
Він повідомив, що сила вибуху відповідала силі 1-2 кг тротилу.
Зазначимо, 17 вересня у Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС, яка загинула внаслідок теракту.
Нагадаємо, у середу, 15 вересня, внаслідок вибуху автомобіля у місті Дніпро загинули дві особи, які перебували всередині машини.
Загиблими виявилися прессекретарка обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дар'я Гречіщева та інструктор з домедичної допомоги Олексій Кавлак.
Поліція кваліфікувала вибух авто як «терористичний акт».
Натомість колега загиблого під час теракту у Дніпрі висунула нову версію причини вибуху