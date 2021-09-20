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    Теракт у Дніпрі: слідство розглядає дві версії вибуху автівки

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    15 вересня у Дніпрі вибухнув автомобіль - Теракт у Дніпрі: слідство розглядає дві версії вибуху автівки
    15 вересня у Дніпрі вибухнув автомобіль
    фото: Нацполіція

    Жертвами вибуху стали двоє осіб

    Слідчі розглядають дві версії вибуху автівки 15 вересня у Дніпрі, внаслідок якого загинуло двоє людей – співробітниця регіонального управління ДСНС Дар’я Гречіщева та парамедик Олексій Кавлак. Про це на брифінгу сказав заступник керівника обласної прокуратури Олександр Савенко, пише «Радіо Свобода».

    За його словами, перша версія – злочин міг бути пов’язаний з професійною діяльністю загиблих, які були волонтерами й бували в зоні операції Об’єднаних сил.

    Друга версія – вибух пов’язаний із «неприязними стосунками певного кола осіб з цими людьми».

    Він повідомив, що сила вибуху відповідала силі 1-2 кг тротилу.

    Зазначимо, 17 вересня у Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС, яка загинула внаслідок теракту.

    Нагадаємо, у середу, 15 вересня, внаслідок вибуху автомобіля у місті Дніпро загинули дві особи, які перебували всередині машини.

    Загиблими виявилися прессекретарка обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дар'я Гречіщева та інструктор з домедичної допомоги Олексій Кавлак.

    Поліція кваліфікувала вибух авто як «терористичний акт».

    Натомість колега загиблого під час теракту у Дніпрі висунула нову версію причини вибуху

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    Теги: Національна поліція України вибух теракт ДСНС Дніпро смерть розслідування Операція Об’єднаних сил
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    Теракт у Дніпрі: слідство розглядає дві версії вибуху автівки