Таліби атакують Росію. В Єкатеринбурзі представники організації готували теракт

Ідеями «Талібану» надихнулися росіянин та четверо таджиків

У Єкатеринбурзі затримали росіянина та чотирьох громадян Таджикистану, які сповідували ідеологію «Талібану» та готували терористичні акти. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що росіянина Сангчарова і таджика Мусофірова підозрюють у створенні терористичної спільноти в Єкатеринбурзі. За версією слідства, чоловіки настільки надихнулися «Талібаном», що вирішили створити місцевий осередок і почали шукати прихильників. Штабом осередку стала квартира на вулиці Свердлова, де Сангчаров і Мусофіров проводили зустрічі з трьома іншими уродженцями Таджикистану.

Після ідеологічної обробки, як стверджує слідство, організаторам вдалося завербувати знайомих і схилити їх до думки про необхідність терактів проти іновірців. Незабаром члени осередку перейшли від теорії до практики – вони синтезували вибухову речовину масою 3 кг. та вирішили залишити її для зберігання в різних приміщеннях на території міста.

Однак влаштувати теракти чоловікам не судилося, оскільки всіх їх було незабаром затримано. Сангчарову і Мусофірову загрожує до 30 років ув’язнення, інших також, імовірно, очікують значні терміни.

Нагадаємо, таліби катують та страчують цивільних у завойованій провінції.

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