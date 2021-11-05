Уявив себе месією? Банкова різко відповіла на заяви Авакова

Колишній міністр внутрішніх справ в інтерв'ю заявив, що все управління державою зав'язане на офісі президента

В офісі президента критичні заяви щодо влади колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, які він озвучив у першому інтерв'ю після відставки, назвали спекуляціями.

Про це йдеться в заяві радника голови ОП Михайла Подоляка, яка є в розпорядженні BBC News Україна.

«Я б все це називав традиційним «відставковим синдромом». Коли після звільнення з посади люди починають поводити себе так, ніби країна в їхній особі втрачає геніального адміністратора», - йдеться в заяві.

«Коли втрачають посаду, у них одразу прокидаються месіанські замашки і вони звертаються до людей так, ніби люди без них не зможуть», - додав Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що більшість експосадовців, які виголошують такі критичні заяви, «не здатні самостійно пройти вибори і отримати пристойний рівень електоральної підтримки».

Арсен Аваков 4 листопада в інтерв'ю звинуватив владу в непрофесійності, а деякі її дії назвав «феноменальним ідіотизмом». Він заявив, що владі бракує балансу, що все управління державою зав'язане на офісі президента.

Також колишній міністр внутрішніх справ розкритикував часту зміну міністрів «Слугами народу» на чолі із президентом.

Ще колишній міністр внутрішних справ Арсен Аваков розповів, що під час липневих затримань народних депутатів, які порушували правила дорожнього руху, до нього зверталися з питаннями щодо роботи поліції у таких випадках.Але хто із влади звертався з питаннями стосовно нардепів із «Слуги народу» – він не уточнив.