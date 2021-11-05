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    Тримісячні клуші: Аваков розкритикував Зеленського через часту зміну міністрів

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    Арсен Аваков заявив про те, що уряду не дають часу на ефективну роботу - Тримісячні клуші: Аваков розкритикував Зеленського через часту зміну міністрів
    Арсен Аваков заявив про те, що уряду не дають часу на ефективну роботу
    фото з відкритих джерел

    Аваков «розніс» міністрів і заявив про корупцію

    Колишній міністр внутрішніх справ розкритикував часту зміну міністрів «Слугами народу» на чолі із президентом. Це Арсен Аваков зробив у програмі Народ проти з Наталкою Влащенко на телеканалі «Україна 24».

    «У нас призначили три місяці тому першого віце-прем'єр-міністра та міністра економіки (Олексія Любченко. – Ред.). За три місяці зняли, провели обшуки, щось там знайшли. Нічого ніхто нікому не пояснив. Призначили нового. Так не працює! Тому що у міністерстві мають працювати професіонали та фахівці. Вони не повинні бути тримісячними клушами, яких впустили посидіти і потім знову…», – сказав Арсен Аваков.

    За словами колишнього міністра, саме через це розвивається корупція.

    «Він приходить на три місяці: «Так мене через три місяці будуть знімати. Що мені встигнути… Давайте пану експерту виділимо родовище чи ділянку…». Це все, що він думає. Тому що він знає, що через три місяці він скаже якесь не таке грубе слово Арахамії чи ще комусь, і йому скажуть: «Ми тебе поміняємо... Нам Третьякова підходить«. Вони поставлять Третьякову. Так не працює. Так розвивається корупція, бо люди тимчасові правителі», – вважає Аваков.

    Арсен Аваков вважає, що для розвитку економіки потрібно знайти спеціалістів та дати порацювати їм у Кабінеті міністрів 2-3 роки. Політик нагадав, що про таку тактику за кризових часів Великої Британії говорив двічі прем'єр-міністр Вінстон Черчилль.

    Дивіться також відео з парламенту, як Зеленський відправляв у відставку міністра оборони Тарана.

    Відзначимо, 2 листопада, міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України.

    Нагадаємо, Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

    Крім цього, під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.

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    Теги: Верховна Рада міністр Арсен Аваков депутат Україна корупція
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    Тримісячні клуші: Аваков розкритикував Зеленського через часту зміну міністрів