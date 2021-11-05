Аваков зізнався, що його просили не чіпати п'яних «слуг» за кермом

Аваков поскаржився, що до нього зверталися з питаннями щодо затримання «слуг»-порушників

Аваков торкнувся теми резонансних ДТП, які нічим не закінчилися

Колишній міністр внутрішних справ Арсен Аваков розповів, що під час липневих затримань народних депутатів, які порушували правила дорожнього руху, до нього зверталися з питаннями щодо роботи поліції у таких випадках. Про це Аваков заявив у програмі «Народ проти» з Наталкою Влащенко на телеканалі «Україна 24».

«Мені кажуть: «А навіщо поліцейські спеціально зупиняють депутатів від «Слуги народу»?» Чому так виходить, мені кажуть, що цього тижня три депутати – пам'ятаєте, була історія: одного у Львові затримали, чи то на когось наїхав, чи то п'яний. Потім іншого, потім третього. Я кажу, бо це їхня робота, а ви думайте, як підбирати депутатів, щоби були адекватними, а не…» – розповів Арсен Аваков.

Колишній міністр сказав, що на своїй посаді не хотів «витрачати весь час на інтриги».

Але хто із влади звертався з питаннями стосовно нардепів із «Слуги народу» – він не уточнив.

Нагадаємо, народна депутатка від «Євросолідарності» Вікторія Сюмар заявила, що причинами відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ могли стати інциденти із нардепами від «Слуги народу» Євгеном Брагаром, а також із Олександром Юрченком. Їх затримувала поліція за підозрою у водінні в нетверезому вигляді, а також під наркотиками.

Нагадаємо, 4 липня патруль зупинив автомобіль Toyota Camry з Євгенієм Брагаром за кермом. За словами поліцейських, вони запідозрили, що Брагар перебуває у наркотичному сп’янінні.

Згодом поліція пообіцяла перевірити дії патрульних, які зупинили «слугу» Брагара. Згодом Брагарю повернули водійські права.

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