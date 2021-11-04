Аваков вперше назвав реальні причини своєї відставки з посади очільника МВС

«Я не хочу брати участь у певних речах, із якими незгодний»

Арсен Аваков вирішив полишити посаду керівника МВС України оскільки під час керівництва країною Володимиром Зеленським почав відчувати «певний дискомфорт». Про це колишній міністр внутрішніх справ України розповів під час в інтерв’ю в ефірі програми «Народ проти» на телеканалі «Україна24».

«Я не хочу брати участь у певних речах, із якими незгодний», – пояснив колишній керівник міністерства внутрішніх справ.

Також Аваков зазначив, що у часи, коли країну очолював попередній президент, стосунки між політичними силами також складалися досить непросто, однак йому у ті часи вдавалося приймати виважені рішення та проводити незалежну політику.

«Зеленський мене запросив як компетентну людину, яка може робити цю складну справу. І я пропрацював рівно два із чимось роки до тих пір, поки не побачив, що, мабуть, моя компетентність не може реалізувати себе надалі. І це стало причиною відставки», – підкреслив Аваков.

Нагадаємо, колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков нещодавно захворів на коронавірус. Згодом він одужав та розповів про найближчі плани.

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