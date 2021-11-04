Аваков зізнався: мав відверту розмову із Зеленським (відео)

Розмову з очільником держави він назвав «прямою та відвертою»

Напередодні своєї відставки з посади очільника МВС Арсен Аваков мав відверту розмову із президентом Володимиром Зеленським. Про це він розповів під час в інтерв’ю в ефірі програми «Народ проти» на телеканалі «Україна 24».

«Я сказав йому: це за вас голосували 73%. Це на вас відповідальність, тому я ні в якому разі не хочу дискутувати і не маю права. Правильно мені йти у відставку, а вам – пробувати знаходити інші рішення», – сказав Аваков.

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Також Аваков зазначив, що на його думку уряд – це «професійний механізм, який має здійснювати виконавчу владу».

«А у нас зараз виконавча влада, за рахунок того, що є монобільшість, зосереджена на Офісі президента», – підкреслив Аваков.

Ексміністр зазначив, що, на його думку, відсутність балансу у владі є «гігантською проблемою».

Також Аваков вперше назвав реальні причини своєї відставки з посади очільника МВС.

Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ 15 липня. Він очолював відомство 7 років, з лютого 2014 року, – це рекорд для міністрів. Його заяву про звільнення підтримав 291 народний депутат.

Через добу президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони звільненого з МВС Арсена Авакова. Ніяких взаємних звинувачень на адресу один одного сторони не висловлювали.

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