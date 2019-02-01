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    Події в Україні

    В Азовському морі з корабля евакуювали українського моряка - ЗМІ

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    Судно прямувало з російського Темрюка до турецького порту &laquo;Бандирма&raquo; - В Азовському морі з корабля евакуювали українського моряка - ЗМІ
    Судно прямувало з російського Темрюка до турецького порту «Бандирма»

    Суховантаж знаходиться біля входу в Керченську протоку

    Українському морякові - члену екіпажу суховантажу, що стоїть біля входу в Керченську протоку, стало погано, його евакуювали на берег для надання медичної допомоги. Про це повідомляє проект Крим.Реалії з посиланням на сайт «Кримінформ».

    «... Сигнал про допомогу надійшов з борту судна «Канопус», що знаходиться в Азовському морі біля входу в Керченську протоку. Допомога була потрібна другому механіку судна, громадянину України», - йдеться в повідомленні.

    За інформацією видання, судно знаходилося в районі 453 якірної стоянки в Азовському морі. Йому дали команду слідувати на 455 якірну стоянку, що знаходиться в районі російського порту «Кавказ».

    «Інформація про цей інцидент з незалежних джерел в даний час відсутня», - наголошує «Крим Реалії».

    У базі даних МarineТraffic є інформація про суховантажі Canopus під прапором Сент-Вінсента і Гренадін, IMO: 9076466, що знаходиться в Азовському морі.

    Згідно з сайтом стеження за судами Fleet Мon, суховантаж прямував з російського Темрюка до турецького порту «Бандирма», в даний час він знаходиться біля входу в Керченську протоку в Азовському морі.

    Як відомо, з липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.

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