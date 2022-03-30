Рашисти знову заблокували проїзд евакуаційної колони з Енергодара
Після довгих годин перемовин колона повертається назад
Сьогодні, 30 березня, знову евакуаційна колона з Енергодара не змогла дістатися до Запоріжжя. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.
«У нас невтішні новини щодо евакуаційної колони з Енергодара, яка вирушила сьогодні на Запоріжжя по оголошеному зеленому коридору. Ситуація, на жаль, повністю аналогічна вчорашній! Успішно проїхавши Дніпрорудний, потім колона легкових автомобілів так і не змогла пройти Василівку. Далі людей не пропустили», - написав він.
Після довгих годин перемовин колона повертається назад.
«Мирним громадянам, серед яких багато дітей, знову не дали змоги дістатися до Запоріжжя!» - зазначив мер Енергодара.
Як повідомлялося, 29 березня не спрацював «зелений коридор», який було відкрито вранці з Енергодара та інших міст України в напрямку Запоріжжя.
Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.
Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.
Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією.