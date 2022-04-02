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    Події в Україні

    На Луганщині евакуація населення проходить під обстрілами – ОДА

    Дуже багато бажаючих виїхати з Лисичанська, звідки вчора евакуювали 1300 жителів - На Луганщині евакуація населення проходить під обстрілами – ОДА
    Дуже багато бажаючих виїхати з Лисичанська, звідки вчора евакуювали 1300 жителів
    фото з відкритих джерел

    2 квітня врятовано від російської агресії понад 250 осіб

    На Луганщині 2 квітня з Гірської громади евакуювали 60 осіб, з Рубіжного – 80, з Кремінної – 118. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

    За його словами, обстріли не вщухають, але евакуація відбувається щодня. Загалом за 2 квітня врятовано від російської агресії понад 250 осіб.

    Зазначається, що дуже багато бажаючих виїхати з Лисичанська, звідки вчора евакуювали 1300 жителів.

    «Звісно, при наявності «режиму тиші» вивозити людей трохи безпечніше, але в деяких містах обстріли росіяни не припиняють, попри будь-які домовленості. Як от у Гірському – і вчора, і сьогодні ситуація там вкрай небезпечна. Втім, нам вдалося за ранок врятувати вже 60 мешканців. За добу росіяни обстріляли майже кожен населений пункт цієї громади. Залишатися у Гірському вкрай небезпечно. Тим українцям, хто ще там, намагаємося доставити харчі. Евакуація триває», – зазначив Гайдай.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 2 квітня. Також у суботу, 2 квітня, домовлено про гуманітарні коридори для цивільного населення у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація евакуація #stoprussia
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    На Луганщині евакуація населення проходить під обстрілами – ОДА