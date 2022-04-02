На Луганщині евакуація населення проходить під обстрілами – ОДА

2 квітня врятовано від російської агресії понад 250 осіб

На Луганщині 2 квітня з Гірської громади евакуювали 60 осіб, з Рубіжного – 80, з Кремінної – 118. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За його словами, обстріли не вщухають, але евакуація відбувається щодня. Загалом за 2 квітня врятовано від російської агресії понад 250 осіб.

Зазначається, що дуже багато бажаючих виїхати з Лисичанська, звідки вчора евакуювали 1300 жителів.

«Звісно, при наявності «режиму тиші» вивозити людей трохи безпечніше, але в деяких містах обстріли росіяни не припиняють, попри будь-які домовленості. Як от у Гірському – і вчора, і сьогодні ситуація там вкрай небезпечна. Втім, нам вдалося за ранок врятувати вже 60 мешканців. За добу росіяни обстріляли майже кожен населений пункт цієї громади. Залишатися у Гірському вкрай небезпечно. Тим українцям, хто ще там, намагаємося доставити харчі. Евакуація триває», – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 2 квітня. Також у суботу, 2 квітня, домовлено про гуманітарні коридори для цивільного населення у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях.