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    Події в Україні

    Банкова вважає, що Росія спробує окопатися на півдні та сході, щоб диктувати свої умови

    Подоляк: &laquo;РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися&raquo;&nbsp; - Банкова вважає, що Росія спробує окопатися на півдні та сході, щоб диктувати свої умови
    Подоляк: «РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися» 
    фото: Генштаб ЗСУ

    Представник ОП зазначив, що «без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі»

    Росія піде з усіх територій України, крім сходу і півдня – там спробує окопатися і диктувати свої умови. Про це заявив Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

    «Афганізації й тривалого, виснажливого конфлікту, як хтось очікує, не буде. РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови», – написав Подоляк.

    Представник ОП зазначив, що «без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі».

    Нагадаємо, з 24 лютого по 2 квітня ворог втратив близько 17800 осіб особового складу та 143 літаки. До слова, Збройні сили України можуть взяти під контроль північ Київської області і вийти на кордон з Білоруссю протягом двох днів. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Банкова вважає, що Росія спробує окопатися на півдні та сході, щоб диктувати свої умови