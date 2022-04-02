Банкова вважає, що Росія спробує окопатися на півдні та сході, щоб диктувати свої умови

Подоляк: «РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися»

Представник ОП зазначив, що «без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі»

Росія піде з усіх територій України, крім сходу і півдня – там спробує окопатися і диктувати свої умови. Про це заявив Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

«Афганізації й тривалого, виснажливого конфлікту, як хтось очікує, не буде. РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови», – написав Подоляк.

Представник ОП зазначив, що «без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі».

Нагадаємо, з 24 лютого по 2 квітня ворог втратив близько 17800 осіб особового складу та 143 літаки. До слова, Збройні сили України можуть взяти під контроль північ Київської області і вийти на кордон з Білоруссю протягом двох днів. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.