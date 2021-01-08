Трамп засудив штурм Капітолія

Дональд Трамп заявив, що особи, які брали участь у штурмі Капітолію, будуть покарані за порушення закону

Американський лідер пригрозив учасникам заворушень у Вашингтоні

Чинний президент США Дональд Трамп закликав американців до примирення і заявив, що особи, які брали участь у штурмі Капітолію, будуть покарані за порушення закону.

Про це йшлося у відеозверненні глави Білого дому, оприлюдненому в п'ятницю, 8 січня, на його сторінці у Twitter.

«Мій штаб активно користувався всіма юридичними можливостями щодо оскарження результатів виборів, тим самим я боровся за захист американської демократії. Тепер Конгрес сертифікував результати, і нова адміністрація прийде до влади 20 січня. Я тепер зосереджуся на бездоганній передачі влади» , – сказав глава держави.

Також Трамп засудив насильство в будівлі Конгресу і повідомив, що розпорядився залучити Національну гвардію і федеральні правоохоронні органи для забезпечення безпеки будівлі і вигнання осіб, які вторглися.

«Як усі американці, я розгніваний насильством, беззаконням і влаштованим кошмаром. Америка є і завжди повинна бути країною закону і порядку», – зазначив він і додав, що всі винні у трагедії отримають покарання.

Раніше терпима до політики глави держави мережа Facebook забанила його до інавгурації нового президента.

На ті ж самі дописи Трампа відреагувала Twitter – компанія поставила Трампу вимогу видалити їх самостійно, інакше його акаунт буде заблокований назавжди.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.