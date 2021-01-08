Трамп вивчав можливість помилувати самого себе, – The New York Times

Трамп вивчав можливість помилувати себе та членів своєї родини

Такий крок може стати небезпечним прецедентом, який продемонструє вищість глави держави над законом

Чинний президент США Дональд Трамп вивчав можливість помилувати себе та членів своєї родини. Про це з посиланням на власні джерела пише The New York Times.

Питання про помилування Трамп підіймав кілька тижнів тому і хотів помилувати себе в останні дні своєї каденції. Він нібито запитував своїх радників, чи варто йому це робити і які можливі наслідки такого кроку.

Також повідомляється, що він вивчав можливість помилування для членів своєї родини, зокрема для синів Дональда Трампа молодшого, Еріка Трампа та дочки Іванки Трамп.

Видання наголошує, що подібні розмови не є порожніми балачками, а свідчать про реальну підготовку до таких дій, адже Трамп заявляв, що має право помилувати себе. У статті вказується, що ті, кого Трамп вважає своїми ворогами, на думку президента, можуть вдатися до застосування правоохоронних органів для його переслідування після завершення президентського строку.

Також до списку тих, кого Трамп, нібито має намір помилувати увійшли старший радник Білого дому Джаред Кушнер, а також особистий адвокат президента Рудольфа Джуліані.

Автори статті наголошують, що жоден президент США не милував себе, а тому говорити про юридичну оцінку такого кроку зарано, але з іншого боку такий крок може стати небезпечним прецедентом, який продемонструє вищість глави держави над законом.

Нагадаємо, Трамп засудив штурм Капітолія.

За останніми даними, звинувачення були пред’явлені 55 учасникам облоги.

Раніше терпима до політики глави держави мережа Facebook забанила його до інавгурації нового президента.

На ті ж самі дописи Трампа відреагувала Twitter – компанія поставила Трампу вимогу видалити їх самостійно, інакше його акаунт буде заблокований назавжди.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

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