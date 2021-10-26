В Івано-Франківську вперше показали оригінали картин Шевченка (фото)

Серед оригіналів шевченкових шедеврів, що перемістилися на Прикарпаття, знамениті полотна : «Катерина», «Селянська родина», «Одаліска»

В Івано-Франківську 26 жовтня відкрили виставку «Справжній Шевченко». Уперше для містян та гостей у Музеї мистецтв Прикарпаття представили оригінальні роботи Кобзаря.

В експозиції виставки «Справжній Шевченко» – 37 робіт в жанрах пейзажу, портрета, автопортрета та композиції на біблійні, історичні й побутові теми. Їх художник написав олійними фарбами, аквареллю, олівцем і в техніці офорта.

Виставку у Франківську презентував особисто Дмитро Стус, директор Національного музею Тараса Шевченка у Києві.

Серед оригіналів шевченкових шедеврів, що перемістилися на Прикарпаття, – знамениті полотна : «Катерина», «Селянська родина», «Одаліска»

Також презентують портрет Василя Жуковского пензля Карла Брюллова, за кошти з продажу якого Шевченка у свій час і викупили із кріпацтва.

Виставка у Франківську триватиме до 21 листопада 2021 року.

До слова, у Чернігові презентували книгу «Фронтовий Кобзар». Вона створена на основі текстів «Кобзаря» та колажів художника, воїна-добровольця Сергія Пущенка.

Також, українська компанія ADVIN Ukraine запустила унікальний проєкт. Видатного українського письменника Тараса Шевченка відтворили у віртуальному світі, де з ним можна поспілкуватися.