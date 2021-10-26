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    В Івано-Франківську вперше показали оригінали картин Шевченка (фото)

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    Оригінали живописних шедеврів Тараса Шевченка вперше потрапили на Прикарпаття - В Івано-Франківську вперше показали оригінали картин Шевченка (фото)
    Оригінали живописних шедеврів Тараса Шевченка вперше потрапили на Прикарпаття
    фото Суспільне

    Серед оригіналів шевченкових шедеврів, що перемістилися на Прикарпаття, знамениті полотна : «Катерина», «Селянська родина», «Одаліска»

    В Івано-Франківську 26 жовтня відкрили виставку «Справжній Шевченко». Уперше для містян та гостей у Музеї мистецтв Прикарпаття представили оригінальні роботи Кобзаря.

    В експозиції виставки «Справжній Шевченко» – 37 робіт в жанрах пейзажу, портрета, автопортрета та композиції на біблійні, історичні й побутові теми. Їх художник написав олійними фарбами, аквареллю, олівцем і в техніці офорта.

    Виставку у Франківську презентував особисто Дмитро Стус, директор Національного музею Тараса Шевченка у Києві.

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    В Івано-Франківську вперше показали оригінали картин Шевченка (фото)
    В Івано-Франківську вперше показали оригінали картин Шевченка (фото)
    В Івано-Франківську вперше показали оригінали картин Шевченка (фото)
    В Івано-Франківську вперше показали оригінали картин Шевченка (фото)
    В Івано-Франківську вперше показали оригінали картин Шевченка (фото)

    Серед оригіналів шевченкових шедеврів, що перемістилися на Прикарпаття, – знамениті полотна : «Катерина», «Селянська родина», «Одаліска»

    Також презентують портрет Василя Жуковского пензля Карла Брюллова, за кошти з продажу якого Шевченка у свій час і викупили із кріпацтва.

    Виставка у Франківську триватиме до 21 листопада 2021 року.

    До слова, у Чернігові презентували книгу «Фронтовий Кобзар». Вона створена на основі текстів «Кобзаря» та колажів художника, воїна-добровольця Сергія Пущенка.

    Також, українська компанія ADVIN Ukraine запустила унікальний проєкт. Видатного українського письменника Тараса Шевченка відтворили у віртуальному світі, де з ним можна поспілкуватися.

    Теги: Івано-Франківщина музеї Тарас Шевченко виставка
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    В Івано-Франківську вперше показали оригінали картин Шевченка (фото)