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    Із Тарасом Шевченком можна «поспілкуватися» у доповненій реальності. Як це працює

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    Шевченко у віртуальності роздумує про те, яким він міг би бути блогером у 2021 році - Із Тарасом Шевченком можна «поспілкуватися» у доповненій реальності. Як це працює
    Шевченко у віртуальності роздумує про те, яким він міг би бути блогером у 2021 році
    Фото: ADVIN Ukraine

    Усе, що потрібно мати для діалогу з Шевченком, – смартфон

    Українська компанія ADVIN Ukraine запустила унікальний проєкт. Видатного українського письменника Тараса Шевченка відтворили у віртуальному світі, де з ним можна поспілкуватися.

    Такий проєкт розробили до дня народження поета. Працівники компанії зазначили, що з віртуальним Шевченком зможе поспілкуватися кожен.

    Усе, що потрібно мати для діалогу з поетом – смартфон. Варто зазначити, що Шевченка відтворили у digital-форматі. Він розмовляє «мовою» сучасного покоління.

    Шевченко у віртуальності роздумує про те, яким він міг би бути блогером у 2021 році. Також він розповів, що якби знав, що його фото буде на 100-гривневій купюрі – намалював би себе усміхненим.

    Розробники назвали проєкт соціальним. Його створили, аби привернути увагу до поета в новому та інноваційному форматі.

    Як поговорити з віртуальним Шевченком? Щоби розпочати таке спілкування, необхідно перейти на сайт проєкту. Там буде QR-код, який треба відсканувати за допомогою телефона.

    Сьогодні, 10 березня, роковини смерті українського поета, художника Тараса Шевченка. Він помер 160 років тому в Санкт-Петербурзі.

    Предстоятель ПЦУ блаженнійший митрополит Епіфаній розповів, що Шевченка намагалися представити атеїстом, бо він критикував тогочасну російську церкву.

    Священики з Прикарпаття записали відео, де акапельно заспівали та прочитали вірші поета. У Криму українські музиканти записали реп на вірш Шевченка.

    Посольство США в Україні нагадало про зв’язки Тараса Шевченка зі США та дружбу з афроамериканським актором Айорою Олдріджем.

    На Вінниччині у селі Війтівка Бершадського району місцеві активісти встановили пам'ятник Тарасу Шевченку до річниці його народження 9 березня.

    Теги: Тарас Шевченко письменник смартфон
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