Із Тарасом Шевченком можна «поспілкуватися» у доповненій реальності. Як це працює

Шевченко у віртуальності роздумує про те, яким він міг би бути блогером у 2021 році

Усе, що потрібно мати для діалогу з Шевченком, – смартфон

Українська компанія ADVIN Ukraine запустила унікальний проєкт. Видатного українського письменника Тараса Шевченка відтворили у віртуальному світі, де з ним можна поспілкуватися.

Такий проєкт розробили до дня народження поета. Працівники компанії зазначили, що з віртуальним Шевченком зможе поспілкуватися кожен.

Усе, що потрібно мати для діалогу з поетом – смартфон. Варто зазначити, що Шевченка відтворили у digital-форматі. Він розмовляє «мовою» сучасного покоління.

Шевченко у віртуальності роздумує про те, яким він міг би бути блогером у 2021 році. Також він розповів, що якби знав, що його фото буде на 100-гривневій купюрі – намалював би себе усміхненим.

Розробники назвали проєкт соціальним. Його створили, аби привернути увагу до поета в новому та інноваційному форматі.

Як поговорити з віртуальним Шевченком? Щоби розпочати таке спілкування, необхідно перейти на сайт проєкту. Там буде QR-код, який треба відсканувати за допомогою телефона.

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