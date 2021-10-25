У меморіальній дошці відомому художнику з’явилась величезна дірка (фото)

Отвір з'явився у капелюсі художника

У центрі Миколаєва робітники, які встановлювали кондиціонер, зіпсували меморіальну дошку на честь єврейського художника і педагога Романа Вайнштока, яка розташована за адресою Пушкінська, 66А. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook головний редактор «НикВести» Олег Деренюга.

Пошкодження на меморіальній табличці з зображенням Вайнштока помітили після установки кондиціонера: тепер в капелюсі художника видніється дірка, проте остаточно невідомо, що саме стало причиною пошкодження.

Роман Вайншток народився в 1932 році, пережив війну, евакуацію, голодні повоєнні роки. Самостійно освоїв живопис, скульптуру, був талановитим педагогом і викладав в ізостудії.

Більше 100 його робіт зберігаються в музеї Верещагіна. Також в Миколаєві є багато учнів, вихованців і друзів Вайнштока. Вони себе називають «Група-В». Цей колектив художників відомий і за межами Миколаєва, вони проводять виставки і творчі заходи.

«І ось дивлюся я на все це і задаюся питанням. А що може цим вандалам сказати міська влада? Чиновники, які сидять в кабінетах історичної будівлі – миколаївської мерії – де весь фасад вандально обвішаний такими ж кондиціонерами?», – пише Олег Деренюга.

Дана меморіальна дошка була встановлена в 2010 році за клопотанням Миколаївського товариства єврейської культури.

Миколаївське товариство єврейської культури входить до складу Об'єднаної єврейської громади України.