30 дерев'яних церков з Прикарпаття увійшли до транскордонного туристичного маршруту

Маршрут об‘єднує давні автентичні дерев’яні храми українського та польського прикордоння

У Жовкві відбулася конференція проєкту «Карпатський шлях дерев’яної архітектури – спільні дії для збереження та промоції історико-культурної спадщини українсько-польського прикордоння». Про це повідомляє Івано-Франківська ОДА.

Прикарпаття на заході представляли начальник відділу туризму управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації Віталій Передерко, завідувач сектору з питань охорони культурної спадщини управління культури, національностей та релігій ОДА Андрій Давидюк, директор Музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець.

На конференції презентували новий транскордонний туристичний маршрут «Карпатський шлях дерев’яної архітектури». Маршрут об‘єднує давні автентичні дерев’яні храми українського та польського прикордоння, налічує 95 об‘єктів сакральної спадщини України та 130 Польщі – найцінніші пам’ятки та взірці дерев’яної архітектури, а також об’єкти, які увійшли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

До мережі ввійшли, зокрема, 30 храмів Івано-Франківщини:

Церква Святого Василія Великого (с. Черче)

Церква Зішестя Святого Духа (м. Рогатин)

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (м. Тисмениця)

Церква Успіння Пресвятої Богородиці (с. Погоня)

Церква Воскресіння Христового (с. Липівка)

Церква Успіння Пресвятої Богородиці (с. Гвізд)

Манявський скит, Хресто-Воздвиженська церква (с. Манява)

Церква Благовіщення Пречистої Діви Марії (м. Коломия)

Церква Вознесіння Господнього (м. Снятин)

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (с. Нижній Вербіж)

Церква Преображення Господнього (с. Спас Коломийського району)

Церква Святого Дмитрія (с-ще Печеніжин)

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (с. Рожнів)

Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці (с. Вербовець)

Церква Воздвиження Чесного Хреста (с. Микитинці)

Церква Успіння Пресвятої Богородиці (с. Пістинь)

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (с. Яворів)

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (с. Криворівня)

Церква Успіння Пресвятої Богородиці (с-ще Верховина)

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (с-ще Ворохта)

Церква Святого Дмитрія (с. Татарів)

Церква Пресвятої Трійці (с. Микуличин)

Церква Святого Івана Милостивого (мікрорайон Ямна, м. Яремче)

Церква Святого Пророка Іллі (мікрорайон Дора, м. Яремче)

Церква Благовіщення Пресвятої Діви Марії (с. Заріччя)

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (с-ще Делятин)

Церква Успіння Святої Анни (м. Болехів)

Церква Введення в храм Пресвятої Богородиці (с. Тисів)

Церква Богоявлення Господнього (с. Слобода-Болехівська)

Церква Вознесіння Господнього (с. Липа)

Проєкт «Карпатський шлях дерев’яної архітектури – спільні дії для збереження та промоції історико-культурної спадщини українсько-польського прикордоння» реалізує ГО «Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» спільно з Підкарпатською регіональною туристичною організацією (Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna) за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020».

Мета проєкту – створення цілісних підходів до збереження та промоції дерев’яної архітектури – спільної культурної спадщини гірської частини українсько-польського прикордоння. Реалізація проєкту призведе до створення спільного транскордонного шляху та його промоції, а також підвищення обізнаності місцевого населення щодо управління культурною спадщиною.