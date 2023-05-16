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В очікуванні українського контрнаступу окупанти вивозять зерно з Мелітополя

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В очікуванні українського контрнаступу окупанти вивозять зерно з Мелітополя
Навантажені зерновози днюють і ночують на майданчику для відстою автомобілів у Мелітополі
фото: РіА Мелитополь

Зрадник Балицький особисто їздить на доповідь до Путіна зі звітом про кількість уже вивезеного зерна

У тимчасово окупованому Мелітополі триває масштабна крадіжка зерна і вивезення його з України в Росію. Оскільки залізничних вагонів не вистачає, пшеницю вивозять автотранспортом та морем. Про це повідомляє «РІА Мелітополь».

У своїх телеграм-каналах пропагандисти відзвітували про те, що до Севастополя з Мелітопольського району надійшли десятки тисяч тонн зернових: пшениця, ячмінь, гірчиця і соняшник.

А так званий т.в.о. губернатора Запорізької області Євген Балицький особисто їздить на доповідь до Путіна зі звітом про кількість уже вивезеного зерна і про плани щодо подальшого вивезення. У Кремлі зраднику довели новий план - вивезти з окупованої частини Запорізької області 2 мільйони тонн зерна.

«Близько мільйона тонн використовують, зокрема й вивозять, самі фермери і трейдери. Мільйон тонн виробленого зерна ми можемо вивозити», – відразу заявив Балицький і описав, скільки і хто вивезти зможе.

Гауляйтер, щоправда, поскаржився на дві проблеми, які заважають масштабним крадіжкам. Перша - Бердянський порт не внесений до міжнародного реєстру. Друга – не вистачає товарних вагонів – 600 штук, щоб залізницею переправити крадене.

Днями Балицький знов зустрівся з Путіним і запросив 600 вагонів для перевезення зерна.

Між тим, гауляйтер часу не гає. Мешканці Мелітополя повідомляють, що в місто залізничні вагони поки що везуть на лафетах. Із 10 лютого щотижня з тимчасово окупованого Бердянська вантажівки на лафетах вивозили по кілька вагонів, якими ще наприкінці 2022 року звозили зерно на склади морського порту.

Вочевидь, у такий спосіб російські загарбники мобілізують вагонний потенціал окупованої Запорізької області для подальшого вивезення зерна з України.

Центр журналістських розслідувань припускає, що через брак залізничних складів саме захоплені порти Азовського моря залишаються для російських окупантів пріоритетними для подальшого вивезення краденого українського зерна. Наприклад, із Бердянська єдина залізнична гілка веде до найближчої вузлової станції в місті Пологи, яке розташоване фактично на лінії фронту. У Маріуполі залізнична інфраструктура взагалі знищена.

Однак є ще один шлях перевезення зерна - автомобільний. У Мелітополі навантажені зерновози днюють і ночують на майданчику для відстою автомобілів на вулиці Воїнів інтернаціоналістів поруч із колишнім заводом «Продмаш». Тут встановлено ваги для вантажівок. Після зважування фури вирушають у морські порти.

Раніше перелякані колаборанти повідомили про початок звільнення українськими захисниками окупованих територій Запорізької області

Як повідомлялося, з окупованої території Донеччини до Росії почали масово тікати представники окупаційної влади та колаборанти. Очевидці повідомляють, що на українському-російському кордоні утворилися довжелезні черги.

Теги: війна зерно окупанти Мелітополь

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