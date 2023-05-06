Біля Мелітополя виникли затори через «евакуацію» окупантів. Мер розповів про можливі провокації

Затор на КПП Чонгар по дорозі від окупованого Мелітополя до Криму

Федоров: «Окупанти догралися в «евакуацію»: спровокували шалену паніку і не менш шалені черги»

Так звана «евакуація» загарників із окупованої частини Запорізької області відбувається дуже швидко, через що на контрольно-пропускному пункті Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні затори. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафон, а також у своєму Telegram.

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«Та часткова евакуація, яку вони оголосили, йде надто швидко, і є версія, що вони можуть готуватися до провокацій і робити це саме серед цивільних», – припускає мер.

На прикладі Токмака він розповів, що з п’ятниці раз на 20-30 хвилин звідти виїжджають автобуси або колони автобусів, у яких цивільних людей лише третина, а інші – перевдягнені військові.

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Як зазначається, здебільшого ці автобуси прямують до Бердянська, там цивільних залишають, а військових продовжують везти до Маріуполя. Крім того, у Токмаку спостерігаються шалені черги за хлібом, а бензин закінчився на більшості заправних станцій.

За словами Федорова, «евакуація» відбувається не тільки в тих 16 населених пунктах, про які ворог оголосив публічно.

«На прикладі мого рідного Мелітополя ми можемо побачити наступну картину: з учорашнього дня на території першої гімназії й на центральній площі Перемоги стоять автобуси, які забирають здебільшого колаборантів та тих скажених, хто погодився з ворогом кудись там поїхати. Також сьогодні ворог виїхав з деяких адміністративних будівель. Наприклад, Богдана Хмельницького, 70, де було розташовано їхнє пропагандистське Z-TV, виконавчий комітет Мелітопольської міської ради на Грушевського, 5, та інші адміністративні будівлі ворог покидає і палить там всі документи», – розповів мелітопольський міський голова.

Також він опублікував фото заторів на КПП Чонгар по дорозі від окупованого Мелітополя до Криму.

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Затор на КПП Чонгар по дорозі від окупованого Мелітополя до Криму фото: Telegram / Іван Федоров

Затор на КПП Чонгар по дорозі від окупованого Мелітополя до Криму фото: Telegram / Іван Федоров

«Окупанти догралися в «евакуацію»: спровокували шалену паніку і не менш шалені черги… Військові та власники спецперепусток – поза чергою. Вантажівки з награбованим – в окремій черзі. А тисячам легкових авто – мінімум п’ять годин очікування», – написав Федоров.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники спалюють мішками документи у приміщенні так званої поліції і вивозять техніку з окупаційного паспортного столу.

Раніше повідомлялося, що окупанти оголосили екстрену евакуацію у Запорізькій області.