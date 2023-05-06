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Біля Мелітополя виникли затори через «евакуацію» окупантів. Мер розповів про можливі провокації

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Біля Мелітополя виникли затори через «евакуацію» окупантів. Мер розповів про можливі провокації
Затор на КПП Чонгар по дорозі від окупованого Мелітополя до Криму
фото: Telegram / Іван Федоров

Федоров: «Окупанти догралися в «евакуацію»: спровокували шалену паніку і не менш шалені черги»

Так звана «евакуація» загарників із окупованої частини Запорізької області відбувається дуже швидко, через що на контрольно-пропускному пункті Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні затори. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафон, а також у своєму Telegram.

«Та часткова евакуація, яку вони оголосили, йде надто швидко, і є версія, що вони можуть готуватися до провокацій і робити це саме серед цивільних», – припускає мер.

На прикладі Токмака він розповів, що з п’ятниці раз на 20-30 хвилин звідти виїжджають автобуси або колони автобусів, у яких цивільних людей лише третина, а інші – перевдягнені військові.

Як зазначається, здебільшого ці автобуси прямують до Бердянська, там цивільних залишають, а військових продовжують везти до Маріуполя. Крім того, у Токмаку спостерігаються шалені черги за хлібом, а бензин закінчився на більшості заправних станцій.

За словами Федорова, «евакуація» відбувається не тільки в тих 16 населених пунктах, про які ворог оголосив публічно.

«На прикладі мого рідного Мелітополя ми можемо побачити наступну картину: з учорашнього дня на території першої гімназії й на центральній площі Перемоги стоять автобуси, які забирають здебільшого колаборантів та тих скажених, хто погодився з ворогом кудись там поїхати. Також сьогодні ворог виїхав з деяких адміністративних будівель. Наприклад, Богдана Хмельницького, 70, де було розташовано їхнє пропагандистське Z-TV, виконавчий комітет Мелітопольської міської ради на Грушевського, 5, та інші адміністративні будівлі ворог покидає і палить там всі документи», – розповів мелітопольський міський голова.

Також він опублікував фото заторів на КПП Чонгар по дорозі від окупованого Мелітополя до Криму.

Затор на КПП Чонгар по дорозі від окупованого Мелітополя до Криму
Затор на КПП Чонгар по дорозі від окупованого Мелітополя до Криму
фото: Telegram / Іван Федоров
Затор на КПП Чонгар по дорозі від окупованого Мелітополя до Криму
Затор на КПП Чонгар по дорозі від окупованого Мелітополя до Криму
фото: Telegram / Іван Федоров

«Окупанти догралися в «евакуацію»: спровокували шалену паніку і не менш шалені черги… Військові та власники спецперепусток – поза чергою. Вантажівки з награбованим – в окремій черзі. А тисячам легкових авто – мінімум п’ять годин очікування», – написав Федоров.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники спалюють мішками документи у приміщенні так званої поліції і вивозять техніку з окупаційного паспортного столу. 

Раніше повідомлялося, що окупанти оголосили екстрену евакуацію у Запорізькій області.

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Теги: окупанти евакуація Іван Федоров Мелітополь Запорізька область

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