У Мелітополі окупанти палять документи мішками. Мер розповів про ситуацію в місті

Росіяни в Мелітополі активно готуються до українського контрнаступу

Заграбники поспішно пакують техніку і вивозять до Росії, а деякі документи спалюються дотла

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники спалюють мішками документи у приміщенні так званої поліції і вивозять техніку з окупаційного паспортного столу. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«У Мелітополі комп’ютери і сервери окупаційного паспортного столу взяли безстрокову відпустку», – написав мер у своєму Telegram.

За його словами, окупанти поспішно пакують техніку і вивозять у невідомому напрямку в бік Росії. Деякі документи спалюються дотла.

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«Не менше метушаться і в будівлі окупаційної військової поліції – цілий день мішками палять документи», – розповів Федоров.

Міський голова додав, що в мелітопольській лікарні інтенсивних методів лікування відбувся терміновий вечірній зліт так званого керівництва окупантів, де обговорювали, хто вже встиг втекти.

Нагадаємо, що так званий очільник Мелітопольського району Андрій Сігута відправився у відставку, а новим «керівником» став колишній начальник відділу комунальної інфраструктури департаменту міського господарства Севастополя Сергій Конопльов.

Раніше повідомлялося, що окупанти оголосили екстрену евакуацію у Запорізькій області.