У Мелітополі підірвано замміністра ЖКХ окупантів

Коли колаборант виходив з під'їзду багатоквартирного будинку, був підірваний саморобний вибуховий пристрій

У тимчасово окупованій частині Запорізької області внаслідок вибуху постраждав виконувач обов'язків заступника міністра будівництва, архітектури та ЖКГ загарбників. Про це повідомляє пресслужба Слідчого комітету РФ.

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У відомстві уточнили, що інцидент стався у Мелітополі. За даними слідства, коли «чиновник» виходив з під'їзду багатоквартирного будинку, був підірваний саморобний вибуховий пристрій, закладений невстановленою особою у сміттєвій урні.

«В результаті чоловікові заподіяно міно-вибухові травми. Потерпілого доставлено до медичного закладу», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що було порушено кримінальну справу за фактом замаху на вбивство «загальнонебезпечним способом».

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху у Мелітополі постраждав колаборант Максим Зубарєв.Зазначається, що Зубарєв пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію.