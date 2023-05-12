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На кордоні з РФ кілометрові черги: окупанти тікають з України (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На кордоні з РФ кілометрові черги: окупанти тікають з України (фото)
Черга на українсько-російському кордоні біля Новоазовська
фото: Петро Андрющенко/Telegram

На тлі повідомлень про підготовку українського контрнаступу окупанти та колаборанти терміново «евакуюються»

З окупованої території Донеччини до Росії почали масово тікати представники окупаційної влади та колаборанти. Очевидці повідомляють, що на українському-російському кордоні утворилися довжелезні черги.

Радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив у Telegram фото, на якій зафіксовано автомобільну чергу на кордоні.

«Нічого особливого. Просто сьогоднішня десятикілометрова черга охочих втекти з окупованої Донеччини (не тільки) на українсько-російському кордоні біля Новоазовська», – прокоментував Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що так звана евакуація загарбників із окупованої частини Запорізької області відбувається дуже швидко, через що на контрольно-пропускному пункті Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні затори.

Так, із Токмака з п’ятниці раз на 20-30 хвилин виїжджають автобуси або колони автобусів, у яких цивільних людей лише третина, а інші – перевдягнені військові.

В окупованому Енергодарі російські загарбники організували так звану евакуацію для членів сімей працівників Запорізької АЕС. При чому, співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено

Теги: війна росія окупанти Донеччина Маріуполь

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