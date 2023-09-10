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В одному із супермаркетів Дніпра помітили пітона

Надія Карбунар
glavcom.ua
В одному із супермаркетів Дніпра помітили пітона
На появу змії у супермаркеті люди відреагували жартами
фото: скріншот із відео

Велетенський плазун лежав у візочку для продуктів

Несподіваного відвідувача помітили в одному з супермаркетів Дніпра. У візочку для продуктів лежав велетенський пітон. Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Як видно на оприлюднених кадрах, поруч із плазуном у візочку лежать великі пластикові пляшки із напоями.

У підписі до відео уточнили, що покупець із пітоном завітав до супермаркету на бульварі Слави у житловому масиві «Перемога».

У коментарях до опублікованого відео на появу змії у супермаркеті відреагували жартами. Хтось написав, що пітона важко прогодувати, тому його здали до магазину, інший дотепник поцікавився, хто забув у супермаркеті свою дружину.

Як повідомляє «Дніпровська панорама», у цьому житловому масиві не вперше зустрічають пітона на прогулянці. Велетенську змію часом вигулюють у сквері Прибрежному та навіть купають у фонтані. Ймовірно, це один і той самий домашній улюбленець.

Раніше в одній з квартир на бульварі Верховної Ради у Києві мешканка виявила змію, яка повзла по долівці. Через мить плазун зник під шафою, де просидів цілий день.

Крім того, дніпряни помітили у сквері «Прибрежний» величезного пітона. Як виявилося, це домашня змія, яку вигулювали господарі. 

Нагадаємо, у Бучі під Києвом на вулиці Старо-Яблунський господарі знайшли у курятнику несподівану гостю – величезну змію.

Нещодавно у Чернівцях на вулиці виявили пітона. Змію знайшли вже мертвою. 

Також влітку у Києві на прогулянці загубилася двометрова змія.

Теги: перемога відео тварини Дніпро

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