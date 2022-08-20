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У курятник до жителів Бучі заповз пітон

Надія Карбунар
glavcom.ua
У курятник до жителів Бучі заповз пітон
Пітон після мандрів повернувся до господарів
фото: poglyad.tv

Тварина загубилася і налякала людей

У Бучі під Києвом на вулиці Старо-Яблунський господарі знайшли у курятнику несподівану гостю – величезну змію. Спроби зловити її були марними, повідомляє «Погляд TV».

Після розміщення відео з плазуном у місцевому вайбер-чаті, відгукнулися господарі тварини. Виявилося, що це їхній улюбленець – пітон, якого розшукували.

У результаті історія завершилася хепі-ендом: пітон удома і жодна курка не постраждала.

Раніше у Чернівцях на вулиці виявили пітона. Змію знайшли вже мертвою. 

Також влітку у Києві на прогулянці загубилася двометрова змія.

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