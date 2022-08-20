У курятник до жителів Бучі заповз пітон
Тварина загубилася і налякала людей
У Бучі під Києвом на вулиці Старо-Яблунський господарі знайшли у курятнику несподівану гостю – величезну змію. Спроби зловити її були марними, повідомляє «Погляд TV».
Після розміщення відео з плазуном у місцевому вайбер-чаті, відгукнулися господарі тварини. Виявилося, що це їхній улюбленець – пітон, якого розшукували.
У результаті історія завершилася хепі-ендом: пітон удома і жодна курка не постраждала.
Раніше у Чернівцях на вулиці виявили пітона. Змію знайшли вже мертвою.
Також влітку у Києві на прогулянці загубилася двометрова змія.
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