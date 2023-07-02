У Дніпрі в фонтані плавав величезний пітон

Пітон незворушно плавав у фонтані та грівся на сонечку

Як виявилося, це домашня змія, яку вигулювали господарі

У неділю, 2 липня, дніпряни помітили у сквері «Прибрежний» величезного пітона. Як виявилося, це домашня змія, яку вигулювали господарі, пише dnepr.info.

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Пітон незворушно плавав у фонтані та грівся на сонечку, а люди могли навіть його погладити.

Інтернет-користувачі жартують, що наступного разу на прогулянку з собою варто брати мишку.

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Пітони як домашні тварини – не рідкість. Це неотруйні змії. В середньому вони досягають розміру до п’яти метрів і нападають на менших тварин. Пітони обвивають жертву та душать її. Ці змії не нападають на більших за себе істот, зокрема на людину.

Пітони не житимуть у звичайних домашніх умовах, проте їх можна тримати в тераріумі. Його розмір має бути не менше як один в метр в довжину та висоту. Також пітонам необхідна температура до 40 градусів тепла, для цього в тераріумах встановлюють лампи та обігрів.

Нагадаємо, у Бучі під Києвом на вулиці Старо-Яблунський господарі знайшли у курятнику несподівану гостю – величезну змію.

Раніше у Чернівцях на вулиці виявили пітона. Змію знайшли вже мертвою.

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Також влітку у Києві на прогулянці загубилася двометрова змія.