У Дніпрі в фонтані плавав величезний пітон
Як виявилося, це домашня змія, яку вигулювали господарі
У неділю, 2 липня, дніпряни помітили у сквері «Прибрежний» величезного пітона. Як виявилося, це домашня змія, яку вигулювали господарі, пише dnepr.info.
Пітон незворушно плавав у фонтані та грівся на сонечку, а люди могли навіть його погладити.
Інтернет-користувачі жартують, що наступного разу на прогулянку з собою варто брати мишку.
Пітони як домашні тварини – не рідкість. Це неотруйні змії. В середньому вони досягають розміру до п’яти метрів і нападають на менших тварин. Пітони обвивають жертву та душать її. Ці змії не нападають на більших за себе істот, зокрема на людину.
Пітони не житимуть у звичайних домашніх умовах, проте їх можна тримати в тераріумі. Його розмір має бути не менше як один в метр в довжину та висоту. Також пітонам необхідна температура до 40 градусів тепла, для цього в тераріумах встановлюють лампи та обігрів.
Нагадаємо, у Бучі під Києвом на вулиці Старо-Яблунський господарі знайшли у курятнику несподівану гостю – величезну змію.
Раніше у Чернівцях на вулиці виявили пітона. Змію знайшли вже мертвою.
Також влітку у Києві на прогулянці загубилася двометрова змія.
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